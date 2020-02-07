Які наслідки зміцнення гривні: пояснення НБУ

Зміцнення гривні у 2019 році може мати довгострокові переваги для економіки України. Однак у короткостроковому періоді українські експортери отримали збитки.

Через зміцнення курсу національної валюти проходили країни, що розвиваються, коли знижували рівень інфляції, повідомили у пресслужбі НБУ.

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Досвід цих країн свідчить, що негативні наслідки ревальвації за послідовної макроекономічної політики, є переважно короткостроковими. Водночас переваги є довгостроковими та сприятливими для стійкого економічного зростання.

Як зміцнення гривні вплинуло на експортерів

Українські експортери через зміцнення гривні зазнали збитків. Однак вони могли використати нижчий курс для того, аби придбати іноземне обладнання для розширення бізнесу.

Окрім того, зміцнення гривні позитивно вплинуло на українських роботодавців, адже в українців зменшилися стимули для того, аби їхати на заробітки за кордон. У НБУ пояснили, що ревальвація гривні разом із виваженою фіскальною політикою була одним з чинників стрімкого зниження відношення державного боргу до ВВП.

Що таке ревальвація?Ревальвація – підвищення курсу вартості національної валюти відносно іноземних чи міжнародних валют.

У свою чергу, це впливало на оцінку ризиків інвестування в українські активи з боку зовнішніх інвесторів, а також на суверенні рейтинги країни.

Довідка. Станом на 7 лютого 2020 року офіційний курс долара на рівні 24,58 гривні за долар. Наприкінці грудня 2019 року долар в Україні коштував 23,2 гривні.

Що відбувається з курсом валют

Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

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Зміцнення пояснюють так:

зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високим врожаєм зернових;

низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

Однак вже на початку 2020 року курс перейшов до падіння. У НБУ пояснювали, що курс гривні на початок 2020 року почав падати через сезонні фактори. На початку року імпорт переважає над експортом.

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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу