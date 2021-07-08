США в переговорах по Донбасу: у "Слузі народу" розкрили деталі поїздки Зеленського у Вашингтон

Президент України Володимир Зеленський готується до поїздки у Вашингтон, аби зустрітись з очільником США Джо Байденом. Під час зустрічі мовитиметься зокрема про долучення американського дипломата до перемовин щодо Донбасу.

Наразі це обговорюють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Про це на одному з українських телеканалів повідомила нардепка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

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США може долучитись до переговорів по Донбасу

Як нагадала Верещук, Єрмак поговорив телефоном з Нуланд у червні щодо переговорів по Донбасу.

Єрмак говорив із Нуланд про долучення США до одного з форматів переговорів по Донбасу. Або нормандського, або і нормандського, і мінського, або нового формату, який запропонують. Результат буде, я сподіваюся, після поїздки Зеленського до Вашингтона,

– наголосила Верещук.

Окрім цього, нардепка надіється, що Німеччина схвалить долучення до переговорів США. Німецька позиція може стати зрозумілою після візиту канцлерки Ангели Меркель до Вашингтона.

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Верещук зауважила, що Меркель розуміє, що в Україні немає миру через Росію. "Тому я думаю, що долучення США до переговорів по Донбасу має вітатися пані Меркель", – вважає депутатка.

Що відомо про зустріч Байдена і Зеленського

Американський президент запросив Зеленського в Білий дім під телефонної розмови 7 червня.

Пізніше стало відомо, що зустріч світових дипломатів відбудеться вже наприкінці липня 2021 року.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Зеленський і Байден обговорять насамперед питання безпеки.

За словами президента України, він хоче почути від Байдена конкретики.