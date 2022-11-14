Росіяни зрозуміли, що Україна відкрила двері до Криму, – Давидюк про звільнення Херсона

Звільнення Херсона є чинником, який підриває авторитет і довіру російського соціуму до Кремля. Водночас у Росії зрозуміли, що Україна так просто не зупиниться на досягнутому.

Деокупація Правобережжя Херсонщини також вплинула і на міжнародних гравців, які нарешті усвідомили слабкість Путіна. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Експерт зазначив, що після звільнення Херсона у Росії зрозуміли, що українців просто так не зупинити, позаяк "вони йтимуть далі". Водночас він переконаний, що громадяни країни-агресорки бачать, що Путін не справляється і не може гарантувати те, про що говорить.

Росіяни та їхні еліти зрозуміли, що Херсоном Україна відкрила двері до Криму. Звільнення міста – це розуміння того, що путінські "референдуми" нікчемні, як і російська конституція, яка начебто мала їх захищати. Вона коштує "нуль",

– пояснив оглядач.

Як звільнення Херсона вплинуло на Росію: дивіться відео

Давидюк вказав, що у порівнянні з ситуацією до 24 лютого, у Росії наразі обмежені можливості.

"Можливостей менше, чим було до цього. Тому демонстрація того, що українці вміють, можуть і будуть повертати своє, говорить про те, що жодна з окупованих територій на сьогодні не є в безпеці, Вони не є сакральними й не можна гарантувати, що вони залишаться у них завтра", – додав аналітик.

За його словами, у Росії багато хто вважає, що шанс для країни – домовитися з лідером КНР Сі Цзіньпіном і попросити про допомогу, щоб "дотиснути" Україну, але розуміють, що для цього вони "змушені будуть віддати Сибір", до чого не готові.

"Китай дивитиметься на Росію, як на жертву, яку він може розділити на великі землі, щоб потім їх приєднати до себе. Або з якої може продовжувати викачування дешевих ресурсів. Аналогічна ситуація щодо багатьох інших країн, які зрозуміли, що Росія ослабла і цим можна скористатися", – резюмував експерт.

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