Чому суди відпускають корупціонерів

Їх ловлять і майже одразу відпускають. Запобіжні заходи, які суди призначили екс-податківцям, затриманим вчора, вкотре довели – попри реформи і начебто зміни судова система зовсім не змінилася з часів Януковича. Справи як і раніше розглядають кишенькові судді. І виносять рішення вигідні певним особам.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував новенькі автівки для поліцейських. Та журналістів кроссовери цікавлять не дуже. При першій нагоді, ЗМІ цікавляться у міністра – як так сталося, що корупціонерів, яких вчора затримували із таким пафосом, одразу ж відпустили із зали суду. Аваков обурення громадськості підтримує.

Переконує, такої лояльності з боку Феміди терпіти довго не буде. А ось тут урядовець лукавить – впевнена голова "Громадського люстраційного комітету" Олександра Дрік.

Мовляв, владі вигідно мати неефективні суди. Правоохоронні органи імітують боротьбу з корупцією. А провали списують на Феміду. Маючи, кишенькових суддів, можновладці і далі можуть спокійно грабувати країну.

Конституційна реформа в частині правосуддя задумувалася і реалізовувалася Президентом Порошенком як спроба в ручному режимі контролювати суддівську гілку влади,

– розповіла голова ГО "Громадський люстраційний комітет" Олександра Дрік.

Один з прикладів – Порошенко здійснює реформу через Конституційний суд. Так як колись робив Віктор Янукович. Склад суду на третину залишився з суддів, які допомагали президенту-втікачу узурпувати владу.

Поділяє цю думку і Тетяна Козаченко. Судову реформа і люстрацію суддів в життя так і не втілили.

Люстрація, а саме звільнення, навіть не відповідальність, а просто усунення з посад тільки ті судді, які перебували у складі органів контролю суддівської влади більше року, а також ті, щодо яких є рішення суду, що вони порушили присягу,

– пояснила екс-глава департаменту люстрації Тетяна Козаченко.

Таких суддів люстрували всього-на всього 4. Решта залишаються у старій системі, яка чинить опір і вороже сприймає зміни. Риторика можновладців незмінна: для реформи потрібна політична воля.

Суди будуть працювати ефективно і незалежно лише під тиском суспільства, – переконана експерт. Але в першу чергу воно має таки змусити владу ухвалити необхідне для змін законодавство.

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