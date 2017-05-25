20:58
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, сьогодні
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Корупція на
Випуск новин
20:06, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Чому суди відпускають корупціонерів

19:08, сьогодні 385 Читать новость на русском

Їх ловлять і майже одразу відпускають. Запобіжні заходи, які суди призначили екс-податківцям, затриманим вчора, вкотре довели – попри реформи і начебто зміни судова система зовсім не змінилася з часів Януковича. Справи як і раніше розглядають кишенькові судді. І виносять рішення вигідні певним особам.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував новенькі автівки для поліцейських. Та журналістів кроссовери цікавлять не дуже. При першій нагоді, ЗМІ цікавляться у міністра – як так сталося, що корупціонерів, яких вчора затримували із таким пафосом, одразу ж відпустили із зали суду. Аваков обурення громадськості підтримує.

Переконує, такої лояльності з боку Феміди терпіти довго не буде. А ось тут урядовець лукавить – впевнена голова "Громадського люстраційного комітету" Олександра Дрік.

Мовляв, владі вигідно мати неефективні суди. Правоохоронні органи імітують боротьбу з корупцією. А провали списують на Феміду. Маючи, кишенькових суддів, можновладці і далі можуть спокійно грабувати країну.

Конституційна реформа в частині правосуддя задумувалася і реалізовувалася Президентом Порошенком як спроба в ручному режимі контролювати суддівську гілку влади,
– розповіла голова ГО "Громадський люстраційний комітет" Олександра Дрік.

Один з прикладів – Порошенко здійснює реформу через Конституційний суд. Так як колись робив Віктор Янукович. Склад суду на третину залишився з суддів, які допомагали президенту-втікачу узурпувати владу.

Поділяє цю думку і Тетяна Козаченко. Судову реформа і люстрацію суддів в життя так і не втілили.

Люстрація, а саме звільнення, навіть не відповідальність, а просто усунення з посад тільки ті судді, які перебували у складі органів контролю суддівської влади більше року, а також ті, щодо яких є рішення суду, що вони порушили присягу,
– пояснила екс-глава департаменту люстрації Тетяна Козаченко.

Таких суддів люстрували всього-на всього 4. Решта залишаються у старій системі, яка чинить опір і вороже сприймає зміни. Риторика можновладців незмінна: для реформи потрібна політична воля.

Суди будуть працювати ефективно і незалежно лише під тиском суспільства, – переконана експерт. Але в першу чергу воно має таки змусити владу ухвалити необхідне для змін законодавство.

Читайте також: Масове затримання екс-податківців: з-поміж 20 підозрюваних лише другий арешт

Автор: Поліна Литвинова
Теги: Україна Арсен Аваков Масові затримання екс-посадовців в Україні Поліція
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка
сьогодні, 20:01 Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка
549
сьогодні, 19:05 "Маски-шоу від Юри": про причини і наслідки антикорупційної операції правоохоронців
Інна Жолобович 1479
Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
24 травня, 15:49 Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
43254
Что общего у запрета
сьогодні, 18:00 Что общего у запрета "ВКонтакте" и "Яндекса" и Кристины Орбакайте
Павло Казарін 625
Грабіжники мільярдів виходять за три копійки: всі затримання коту під хвіст
сьогодні, 17:02 Грабіжники мільярдів виходять за три копійки: всі затримання коту під хвіст
Блог Медіа 2437
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Як живе унікальне село старовірів на Тернопільщині, яке не користується благами цивілізації
 сьогодні , 14:48
П'яний водій протаранив тролейбус з пасажирами у Харкові
28 січня , 12:27 1
Порошенко сказав, скільки прикордонників залучили до АТО
 сьогодні , 19:56
Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
 сьогодні , 21:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук