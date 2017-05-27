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Чому варто їсти огірки щодня: переконливі причини

10:37, сьогодні 290 Читать новость на русском
Огірки дуже корисні
Огірки дуже корисні / pexels.com

Важко уявити собі весну та літо без огірків, адже це такий звичний та популярний овоч.

Огірки дуже корисні та низькокалорійні, тому їх можна вживати в необмеженій кількості, не хвилюючись за фігуру. Багато людей звикли чистити огірок, однак саме в шкірці міститься найбільше корисних речовин та вітамінів.

В огірках дуже багато води, тож вони допомагають організму не зневоднюватись. В гіркому кінчику огірка містяться речовини, які здатні допомогти в боротьбі з раком. Вчені не виключають, що можливо в майбутньому за допомогою цих речовин можна буде створити ефективні ліки.

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В огірках також є лігнано – фенольні сполуки, які здатні захистити від раку. Ці елементи боряться із бактеріями в травній системі. Вітамін К, яким багаті овочі, також позитивно впливає на здоров'я кісток.

В огірках міститься калій, який підтримує серце і судини. В цих овочах дуже багато клітковини, яка здатна природним чином нормалізувати травні процеси.

Також огірок може впоратись із неприємним запахом з рота та полегшити симптоми похмілля.

Теги: Здорове харчування
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