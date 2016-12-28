Споживчі товари українці воліють купувати в Інтернеті на сервісах оголошень

Українці активніше користуються Інтернетом для покупок. Більше половини громадян виходять в мережу.

Кожен п'ятий – а це більше трьох мільйонів чоловік – займається онлайн-шопінгом. При цьому, останній в українців дедалі частіше асоціюється із сервісами оголошень, зокрема з великим сервісом OLX. Про це свідчать результати жовтневого дослідження онлайн-торгівлі України, проведеного компанією GfK.

Більше половини Інтернет-покупців в Україні здійснювали від 5 до 20 покупок за минулий рік, а 14% – навіть більше двадцяти. При цьому, чотири з п'яти онлайн-користувачів здійснювали покупки на OLX. Таким чином сервіс, що раніше завоював популярність під брендом Slando, став одним із символів електронної комерції в Україні. OLX входить до трійки ресурсів, які респонденти називають у відповідь на питання про Інтернет-шопінг – 48,5% користувачів Уанету асоціюють OLX з онлайн-покупками. OLX в першу чергу згадують онлайн-покупці товарів для дітей та автотоварів.

Згідно з даними GfK, OLX зберігає позиції лідера серед ресурсів оголошень та Інтернет-аукціонів. Про нього знають 94% українців, які роблять покупки онлайн. Рівень користування OLX досягає 80% – саме стільки користувачів відзначили, що за останні 12 місяців використовували OLX для здійснення покупок. Примітно, що в основному шопінгом в Інтернеті займаються люди з вищою освітою або навіть науковим ступенем, найчастіше – сімейні та з дітьми. Більшість – до 45 років. За рівнем доходів їх можна умовно віднести до середнього класу.

OLX зберігає перші позиції не лише в асоціативних рядах, але й у реальних покупках. Найчастіше українці купують онлайн побутову техніку і електроніку, одяг, косметику та парфуми, взуття, товари для дітей та подарунки. Найбільш необхідні споживчі товари більшість Інтернет-користувачів, згідно з дослідженням GfK, купують на OLX. Так, 44% онлайн-покупців в Україні вибирають одяг на OLX. Щодо товарів для дітей, то ця цифра ще вища – 46%. У категорії "Взуття" майданчик оголошень також лідирує за частотою покупок – на OLX її вибирає більше третини користувачів. Крім того, сервіс OLX використовують у першу чергу для покупок меблів, товарів для дому і саду, домашніх тварин, спортивних товарів (інвентарю, одягу та взуття), будівельних матеріалів, автотоварів, побутової хімії, а також товарів для вагітних і новонароджених.

На рівні з популярними Інтернет-магазинами OLX входить в ТОП-3 ресурсів, де українці купують побутову техніку і електроніку, аксесуари та подарунки, книги і навіть продукти харчування.

Дослідження GfK також підтверджує, що мобільні телефони у процесі Інтернет-шопінгу використовують дедалі частіше. При цьому 51% покупців використовують для цього мобільні додатки. Додаток OLX лідирує серед вітчизняних майданчиків і лише трохи поступається китайському гігантові Інтернет-торгівлі AliExpress. 42% користувачів мобільних додатків роблять покупки саме через додаток OLX. Найчастіше за допомогою мобільних додатків українці купують: аксесуари та подарунки (30%), побутову техніку та електроніку (28%), одяг (28%), взуття (16%), косметику і парфумерію (16%).

*Дослідження проводилось у жовтні 2016 року серед населення України у віці від 16 років. Усього було проведено 1437 інтерв’ю.

Довідка

OLX – сервіс оголошень №1 в Україні. Українська база майданчика налічує понад 12 млн оголошень і щомісяця поповнюється більш ніж на 3 млн нових пропозицій. У середньому, нове оголошення публікується кожну секунду. Ресурс входить в топ-10 найпопулярніших сайтів серед українців за даними компанії Gemius (Fusion панель, листопада 2016). Кожен другий Інтернет-користувач з України відвідує сервіс мінімум один раз в місяць.