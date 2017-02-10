Українські логопеди започаткували ноу-хау у лікуванні дітей

Подолати вади у мовленні дітей допоможе пісок.

До такого висновку дійшли логопеди і навіть почали використовувати спеціальну терапію.

Довести що це працює вирішили в одному із черкаських дитсадків. І наважились закупити спеціальне обладнання.

Через гру і малювання на піску діти розвивають творче мислення і звикають до компанії однолітків.

7 столів із кінетичним піском встановили у кожній групі дитсадка. Для дошкільнят це цікава забава, а для вихователів-логопедів – ще один метод розвинути у дітей зв'язне мовлення.

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Вихованцями логопедичного дитсадка є майже сотня малюків. Проблеми у дітей різні: від труднощів у вимові літер до заїкання. Іноді ці проблеми пов'язані із психологічною перенапругою дитини.



Працюючи з піском, малеча розслабляється і не боїться робити помилки, адже картину можна з легкістю стерти і створити новий шедевр.



Запровадження пісочної терапії – ініціювало керівництво дитсадка. Розробило проект і подало до міської ради. На реалізацію задуму виділили гроші з міського бюджету. Обладнати штучними пісочницями планують й інші місцеві логопедичні дитсадки.