В будинку манчестерського терориста виявили несподівану знахідку

У будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили. Про це повідомляє низка британських ЗМІ.

Раніше британські спецслужби виявили в Манчестері вибухові речовини, які швидше за все були призначені для терактів у місті.

Правоохоронці впевнені в існуванні цілої терористичної мережі, яка планувала напади. Поліції вдалося затримати сьомого підозрюваного у справі про теракт в Манчестері.

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По всьому Королівству максимально підвищили рівень терористичної загрози.

Після жахливих подій в Манчестері поліція підвищила рівень загрози до критичного. Крім цього, попросили допомоги в військових. Ми ще не знайшли усіх причетних до цього нападу, тому на вулицях Британії тепер більше військових,

– пояснила комісар поліції Крессіда Дік.