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В будинку манчестерського терориста виявили несподівану знахідку

12:35, сьогодні 1264 Читать новость на русском

У будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили. Про це повідомляє низка британських ЗМІ.

Раніше британські спецслужби виявили в Манчестері вибухові речовини, які швидше за все були призначені для терактів у місті.

Правоохоронці впевнені в існуванні цілої терористичної мережі, яка планувала напади. Поліції вдалося затримати сьомого підозрюваного у справі про теракт в Манчестері.

Читайте також: Вибух у Манчестері: британську поліцію попереджали про наміри смертника

По всьому Королівству максимально підвищили рівень терористичної загрози.

Після жахливих подій в Манчестері поліція підвищила рівень загрози до критичного. Крім цього, попросили допомоги в військових. Ми ще не знайшли усіх причетних до цього нападу, тому на вулицях Британії тепер більше військових,
– пояснила комісар поліції Крессіда Дік.

Теги: Теракт у Манчестері Поліція Кримінал Тероризм
Джерело: 24 Канал
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