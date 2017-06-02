Випуск новин за 11:00: Кілер Адама Осмаєва. Спецоперація із викрадення

У випуску новин 2 червня станом на 11:00 – кілер Адама Осмаєва видав себе за журналіста французького видання Le Monde. Українські спецслужби запобігли намаганню викрасти та вивезти екс-громадянина РФ до Росії з України.

Також у випуску: Лікарі розповіли про стан здоров’я Адама Осмаєва. У Львові прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром.

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