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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Евакуація Алеппо. Ситуація в зоні АТО

Випуск новин 14:02, 23 грудня 163 Читать новость на русском
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У випуску новин 23 грудня станом на 13:00 – з Алеппо евакуювали усіх мирних жителів.

Також у випуску:

У Росії водій влаштував перегони в будівлі аеропорту.

У Харкові батьки скаржаться на небезпечну їжу в дитсадках.

Волонтери з усієї Київщини зібрали допомогу для українських бійців і відправили її на Донбас.

Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Війна у Сирії Випуск новин війна Харків Волонтери
Джерело: 24 Канал
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