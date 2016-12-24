Випуск новин за 13:00: Евакуація Алеппо. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин 14:02, 23 грудня 163 Читать новость на русском
У випуску новин 23 грудня станом на 13:00 – з Алеппо евакуювали усіх мирних жителів.
Також у випуску:
У Росії водій влаштував перегони в будівлі аеропорту.
У Харкові батьки скаржаться на небезпечну їжу в дитсадках.
Волонтери з усієї Київщини зібрали допомогу для українських бійців і відправили її на Донбас.
Джерело: 24 Канал
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