Випуск новин за 13:00: Евакуація Алеппо. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин 23 грудня станом на 13:00 – з Алеппо евакуювали усіх мирних жителів.

Також у випуску: У Росії водій влаштував перегони в будівлі аеропорту. У Харкові батьки скаржаться на небезпечну їжу в дитсадках. Волонтери з усієї Київщини зібрали допомогу для українських бійців і відправили її на Донбас.

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