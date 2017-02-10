Юнкер зробив важливу заяву щодо другого траншу Україні

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що українці зробили достатньо як у плані реформ, так і в плані зусиль для отримання другого траншу у розмірі 600 мільйонів євро.

Таку заяву він зробив під час спільного брифінгу з українським прем’єром Володимиром Гройсманом.

Інша частина нашої розмови стосувалася виділення другого траншу Україні. І я мушу сказати, що Україна розуміє упродовж останніх двох-трьох років, що реформи дуже важливі та їхні масштаби тує великими. Ми розуміємо, що це великі зміни порівняно з тим, що було двадцять років тому. Ми знаємо, що висувається законопроект про деревину. І ми знаємо, що цього всього достатньо для виділення 600 мільйонів євро Україні – це буде зроблено найближчим тижнями. І я думаю, що після того, як ми спостерігали за реформами та зусиллями України, українці заслужили щось отримати,

– зауважив голова Єврокомісії.

Також єврочиновник додав, що ЄС підтримує Україну не лише в контексті боротьби з Росією, але й у більш загальному сенсі.

Ми вважаємо, що всі мусять поважати суверенітет України, не лише сусіди. Ми маємо стратегічне партнерство з Україною, і наші майбутні стосунки будуть розвиватися саме так,

– підкреслив Юнкер.

Зауважимо, що Володимир Гройсман уже прокоментував виділення фінансової підтримки з боку Євросоюзу.

Хороша новина – спільно Жан-Клодом Юнкером домовились про виділення у найближчі декілька тижнів фінансової підтримки у розмірі 600 мільйонів євро,

– зазначив прем'єр.

Хороша новина - спільно з @JunckerEU домовились про виділення у найближчі декілька тижнів фінансової підтримки у розмірі 600 млн євро. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 лютого 2017 р.

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