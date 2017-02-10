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ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Юнкер зробив важливу заяву щодо другого траншу Україні

12:32, сьогодні 1317 Читать новость на русском
Жан-Клод Юнкер
Жан-Клод Юнкер / Getty Images

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що українці зробили достатньо як у плані реформ, так і в плані зусиль для отримання другого траншу у розмірі 600 мільйонів євро.

Таку заяву він зробив під час спільного брифінгу з українським прем’єром Володимиром Гройсманом.

Інша частина нашої розмови стосувалася виділення другого траншу Україні. І я мушу сказати, що Україна розуміє упродовж останніх двох-трьох років, що реформи дуже важливі та їхні масштаби тує великими. Ми розуміємо, що це великі зміни порівняно з тим, що було двадцять років тому. Ми знаємо, що висувається законопроект про деревину. І ми знаємо, що цього всього достатньо для виділення 600 мільйонів євро Україні – це буде зроблено найближчим тижнями. І я думаю, що після того, як ми спостерігали за реформами та зусиллями України, українці заслужили щось отримати,
– зауважив голова Єврокомісії.

Також єврочиновник додав, що ЄС підтримує Україну не лише в контексті боротьби з Росією, але й у більш загальному сенсі.

Ми вважаємо, що всі мусять поважати суверенітет України, не лише сусіди. Ми маємо стратегічне партнерство з Україною, і наші майбутні стосунки будуть розвиватися саме так,
– підкреслив Юнкер.

Зауважимо, що Володимир Гройсман уже прокоментував виділення фінансової підтримки з боку Євросоюзу.

Хороша новина – спільно Жан-Клодом Юнкером домовились про виділення у найближчі декілька тижнів фінансової підтримки у розмірі 600 мільйонів євро,
– зазначив прем'єр.

Читайте також: Україна отримає 4 транші МВФ без пенсійних жертв

Теги: Політика Україна гроші Євросоюз Жан-Клод Юнкер Реформи Єврокомісія
Джерело: 24 Канал
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