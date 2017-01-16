З березня українців чекає підвищення тарифів на світло: інфографіка

З 1 березня зросте вартість електроенергії для українців.

Як пише "Слово і діло", тариф з 1,29 гривні зросте до 1,68 гривні за кВт/год в межах найбільш поширеної норми від 100 до 600 кВт/год.

Зазначається, що це буде останнім підвищенням згідно з меморандумом з МВФ від лютого 2015.



Пільговий тариф до 100 кВт/год включно підвищиться менше, на 26%, з 0,714 до 0,9 гривні за кВт/год.

Тариф у межах норми "для багатіїв" (від 600 кВт/год і більше) підвищиться ще менше – на 3%, з 1,638 гривні до 1,68 гривні за кВт/год.

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