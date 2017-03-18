Завуч обрізала волосся школярці-сироті на Сумщині

У Конотопі Сумської області завуч середньої школи Ірина Танасієнко обрізала ножицями волосся учениці 9-го класу на очах в однокласників.

Про це повідомляє "Голос Конотопа".

Учениці школи №3 Діані Московських обрізали волосся за те, що воно було "неохайно" укладеним. Дівчинка перебуває в шоці від такого вчинку педагога.

За даними видання, Діана зростає без батьків, її вихованням займається бабуся. Літня жінка вчинком педагога обурена і планує домагатися покарання винної в правоохоронних органах.

Хіба можна так вчиняти з дітьми? Може вона вирішила познущатися над Діаною тільки тому, що вона сирота і її ніхто не захистить? Це якийсь жах!,

– обурюється бабуся школярки.

Директор школи Ірина Карпенко теж засуджує вчинок свої підлеглої. За її словами, за роки роботи в школі жодного подібного випадку не було. Що стало ж приводом для такої поведінки завуча, директор школи пояснити не може, тому що сама цього не розуміє.

Карпенко додала, що зауваження щодо неохайності в зачісці та одязі Діані робили в школі неодноразово. І це не дрес-код, пояснює директор, а нормальні вимоги до учнів виглядати доглянуто і охайно.

Танасієнко перед школяркою вибачилася. Діана каже, що вибачила, проте заспокоїтися не може й досі.

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Зараз Танасієнко винесено догану. Вона також звільнена з посади заступника директора з виховної роботи.

Директор школи додала, що за цим фактом створена і працює спеціальна комісія.