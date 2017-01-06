  • укр
  • рус
17:33
6 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 16:00: МОЗ спростило реєстрацію імпортних ліків
Випуск новин
16:56, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

З'явилась інформація, як зростали ціни в 2016 році

16:07, сьогодні 2331 Читать новость на русском
Найбільше зросли ціни на масло, молоко, алкоголь
Найбільше зросли ціни на масло, молоко, алкоголь / Соцмережі

У грудні 2016 року ціни на споживчому ринку порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,9%, а загалом за рік ця цифра складає 12,4%.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики.

Інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% порівняно з інфляцією 43,3% у 2015 році.

Також індекс цін досяг мінімального значення за останні два роки.

Крім того, інфляція в грудні 2016 року порівняно з листопадом 2016 року сповільнилася до 0,9% з 1,8%, зафіксованих на місяць раніше.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. На 7,0–4,3% підвищилися ціни на овочі, молоко, сметану, масло, сири, кисломолочну продукцію; на 2,1–1,1% – хліб, яйця, свинину, цукор, яловичину, сало. Водночас на 2,3–0,4% подешевшали фрукти, оливкова олія, м’ясо птиці. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 3,2%, у тому числі алкогольні напої – на 5,1%, тютюнові вироби – на 2,0%. Одяг і взуття подешевшали на 2,8%, зокрема, одяг – на 3,2%, взуття – на 2,4%. Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,7% відбулося в основному за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому транспорті на 1,1%, палива та мастил – на 0,6%. У сфері зв’язку ціни зросли на 2,8%, що пов’язано з підвищенням абонентної плати за користування телефоном на 20,8%,
– розповіли у службі.

Додамо, що порівняно з груднем 2015 року ціна на комунальні послуги (житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива) загалом зросли на 47,2% – найбільше подорожчали гаряча вода та опалення (88%), електроенергія (60%), водопостачання (42,1%).

Читайте також: Що зміниться в гаманцях українців в Новому році: промовисті цифри

Теги: Україна гроші статистика Інфляція алкоголь комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як уберегти організм від застуди – ці поради пригодяться кожному
сьогодні, 13:03 Як уберегти організм від застуди – ці поради пригодяться кожному
1184
Свято Різдва: неймовірні українські традиції
сьогодні, 10:54 Свято Різдва: неймовірні українські традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко
Як Обама Трампа з Путіним сварив
сьогодні, 12:40 Як Обама Трампа з Путіним сварив
Наталія Лебідь 2358
Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
сьогодні, 10:00 Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
Анна Косинська 2 4415
З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти різдвяної куті
сьогодні, 08:41 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти різдвяної куті
Ірина Полицька 695
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У Києві пара випала з балкону під час сексу, – ЗМІ
8 липня 2016 , 16:47 109
Україна відреагувала на візит Путіна до Криму
 26 жовтня 2016 , 20:06 1
У жахливій аварії на Житомирщині загинули четверо людей
 27 листопада 2016 , 12:08
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук