З'явилась інформація, як зростали ціни в 2016 році

У грудні 2016 року ціни на споживчому ринку порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,9%, а загалом за рік ця цифра складає 12,4%.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики.

Інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% порівняно з інфляцією 43,3% у 2015 році.

Також індекс цін досяг мінімального значення за останні два роки.

Крім того, інфляція в грудні 2016 року порівняно з листопадом 2016 року сповільнилася до 0,9% з 1,8%, зафіксованих на місяць раніше.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. На 7,0–4,3% підвищилися ціни на овочі, молоко, сметану, масло, сири, кисломолочну продукцію; на 2,1–1,1% – хліб, яйця, свинину, цукор, яловичину, сало. Водночас на 2,3–0,4% подешевшали фрукти, оливкова олія, м’ясо птиці. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 3,2%, у тому числі алкогольні напої – на 5,1%, тютюнові вироби – на 2,0%. Одяг і взуття подешевшали на 2,8%, зокрема, одяг – на 3,2%, взуття – на 2,4%. Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,7% відбулося в основному за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому транспорті на 1,1%, палива та мастил – на 0,6%. У сфері зв’язку ціни зросли на 2,8%, що пов’язано з підвищенням абонентної плати за користування телефоном на 20,8%,

– розповіли у службі.

Додамо, що порівняно з груднем 2015 року ціна на комунальні послуги (житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива) загалом зросли на 47,2% – найбільше подорожчали гаряча вода та опалення (88%), електроенергія (60%), водопостачання (42,1%).

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