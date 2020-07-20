10 подвигів Ярославського: за що Харків присвоїв бізнесменові звання "почесний громадянин"
ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова: за що бізнесменові присвоєно звання "Почесний громадянин".
Міська газета "Харьковские известия" зібрала перелік найбільш відомих добрих справ, які зробив для міста його почесний громадянин, відомий український бізнесмен Олександр Ярославський.
Найяскравіші і найзнаковіші сторінки останніх десятиліть історії Харкова пов'язані з ім'ям власника і президента групи DCH, який відомий далеко за межами України.
"Його любов до рідного міста і романтична, і практична, і нескінченна одночасно", – описують автори ставлення Ярославського до рідного міста.
І наводять його показове висловлювання часів початку нинішньої пандемії, коли бізнесмен активно зайнявся боротьбою з коронавірусним нашестям:
Треба не тільки зі сльозами на очах згадувати, як вони люблять Харків і Слобожанщину, а засунути руку в кишеню до манжет і від душі дати грошей рідному регіону,
– сказав почесний харків'янин про допомогу бізнесменів місту.
"Харьковские известия" підкреслюють: "Ми обмежили наш список добрих справ Олександра Ярославського тільки самими публічними проєктами і тільки Харківщиною, – уточнюють автори проєкту.
ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова, на думку журналістів, виглядає так:
- 300 мільйонів доларів, вкладені Олександром Ярославським, для того, щоб Харків став містом, що приймає Євро-2012: будівництво стадіону, аеропорту, першого в місті luxury-готелю та ін.
- "Золота ера" харківського футбольного клубу "Металіст" (6 "бронз", "срібло", єврокубки).
- Регбійний клуб "Олімп" – найтитулованіший в Україні, основа національної збірної.
- Відродження Харківського тракторного заводу (ХТЗ).
- Бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" ($ 1 мільярд інвестицій до 2033 року).
- Шлях харківського "УкрСиббанку", який завдяки Ярославському вийшов на національний рівень, а потім і на міжнародний в складі BNP Paribas;
- Успішний розвиток Міжнародного аеропорту "Харків", побудованого Ярославським до Євро-2012 (1,3 мільйона асажирів в 2019 році, прихід міжнародних авіаперевізників, європейське визнання).
- Kharkiv Palace Hotel 5* як нова архітектурна пам'ятка, прикраса пл. Свободи і центр ділового і культурного життя національного і міжнародного масштабу.
- Системна підтримка харківських вузів.
- АнтиCOVIDні заходи, боротьба з пандемією: ПЛР-тести для України і Харкова, "штучні легені" для харківських лікарень, проднабори і аптечки харківським пенсіонерам, мобілізація харківської бізнес-спільноти.
Кожен з проектів Ярославського – внесок в розвиток Харкова, який робить місто краще, комфортніше, безпечніше, сучасніше. "Не словом, а ділом – в цьому весь Ярославський.
"Якщо у тебе правильна ідея і правильна мета, ти обов'язково доб'єшся того, на що себе націлив", - наводять журналісти слова, одного разу сказані бізнесменом. І додають: "Правильність його цілей підтверджує життя".
Нагадаємо, що Харківська міськрада кілька тижнів тому присвоїла Олександрові Ярославському звання "почесний громадянин Харкова".
Традиція такого суспільного визнання заслуг видатних харків'ян сягає своїм корінням у XIX століття. Серед почесних громадян "першого призову" в позаминулому столітті були Владислав Франківський, доктор медицини і засновник міської дитячої лікарні; Олександр Петров, харківський губернатор в 1886-1895 роках; Леонард Гіршман, відомий лікар-офтальмолог.
Всього 124 людини за час існування звання стали почесними громадянами міста. Одночасно почесними громадянами і Харкова, і Харківській області є 12 осіб, серед яких і Олександр Ярославський.