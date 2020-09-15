У Білорусі почалися спільні навчання російських і білоруських підрозділів Збройних сил під назвою "Слов'янське братерство". На полігон "Брестський" вже прибули 300 російських десантників. Загалом до навчання також долучилися 800 військовослужбовців з Білорусі.

На думку російського військового експерта Олександра Гольца, 300 військових з РФ ніяк не можуть вирішити проблеми Лукашенка і не зможуть суттєво вплинути на придушення білоруських протестів. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, якщо з суто теоретичної точки зору, то що можуть зробити 300 російських десантників – це захопити якийсь аеродром, як це було в "Слатіні", і забезпечити висадку головних сил.

"Однак зазначу, що зараз така ситуація, що Лукашенко всіляко закликає військових на свою територію. Тому необхідності в такому захопленні аеродрому немає зовсім", – зауважив військовий експерт.

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Російські війська зайняли аеропорт та перейняли контроль над летовищем, випередивши миротворчі сили НАТО. Вночі загін ПДВ на кількох БТР і автомашинах висунувся в бік кордону Боснії та Югославії. Колона ПДВ Росії без проблем перетнула кордон. До цього моменту командування НАТО не знало про початок марш-кидку російських десантників на Приштину.



У підсумку, після напруженого протистояння, все вирішилось мирним шляхом. В ніч на 12 червня 1999 року трапився інцидент між військовими силами НАТО та зведеним батальйоном повітрянодесантних військ ЗС Росії в Міжнародному аеропорту міста Приштини.Російські війська зайняли аеропорт та перейняли контроль над летовищем, випередивши миротворчі сили НАТО. Вночі загін ПДВ на кількох БТР і автомашинах висунувся в бік кордону Боснії та Югославії. Колона ПДВ Росії без проблем перетнула кордон. До цього моменту командування НАТО не знало про початок марш-кидку російських десантників на Приштину.У підсумку, після напруженого протистояння, все вирішилось мирним шляхом.

Олександр Гольц також наголосив, що ці навчання мають символічний характер, а не суттєвий. Згідно з армійськими термінами, це полкові навчання. Відтак вони не можуть налякати жодні сусідні країни.

На його думку, саме це місце проведення обрали, оскільки під Брестом розташований полігон 38 бригади спецпризначення Білорусії, який і приймає російських гостей. Тож зручніше проводити там навчання.

Не думаю, що це було для залякування. Аби це робити, потрібно зібрати більш суттєві сили та засоби,

– зауважив військовий експерт з РФ.

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