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      75 кілограмів кокаїну знайшли у бананах в Болгарії: фото

      142 Читать новость на русском
      75 кілограмів кокаїну знайшли у бананах
      75 кілограмів кокаїну знайшли у бананах / geneticliteracyproject.org

      У курортному місті Бургас в Болгарії правоохоронці вилучили 75 кілограм кокаїну, який знайшли на складі плодоовочевої продукції.

      За інформацією "Укрінформ", знайшли кокаїн серед 20 тисяч коробок з бананами на складі.

      До слова: На Луганщині 150 кілограмів марихуани поліцейські знайшли просто неба

      Наркотик був уже розфасований і готовий до продажу. За цінами чорного ринку його вартість становить близько 2,5 мільйонів євро.

      кокаїн болгарія банани
      Кокаїн знайшли серед коробок з бананами

      На разі правоохоронці проводять обшуки на схожих складах у Софії та Варні.

      кокаїн болгарія
      Вартість кокаїну становить близько 2,5 мільйонів євро

      кокаїн болгарія
      Наркотики вже були готові до продажу

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      Теги: Наркотики Законодавство Болгарія
      Джерело: 24 канал
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