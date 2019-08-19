75 кілограмів кокаїну знайшли у бананах в Болгарії: фото

У курортному місті Бургас в Болгарії правоохоронці вилучили 75 кілограм кокаїну, який знайшли на складі плодоовочевої продукції.

За інформацією "Укрінформ", знайшли кокаїн серед 20 тисяч коробок з бананами на складі.

До слова: На Луганщині 150 кілограмів марихуани поліцейські знайшли просто неба

Наркотик був уже розфасований і готовий до продажу. За цінами чорного ринку його вартість становить близько 2,5 мільйонів євро.



Кокаїн знайшли серед коробок з бананами

На разі правоохоронці проводять обшуки на схожих складах у Софії та Варні.



Вартість кокаїну становить близько 2,5 мільйонів євро