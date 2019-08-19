75 кілограмів кокаїну знайшли у бананах в Болгарії: фото
У курортному місті Бургас в Болгарії правоохоронці вилучили 75 кілограм кокаїну, який знайшли на складі плодоовочевої продукції.
За інформацією "Укрінформ", знайшли кокаїн серед 20 тисяч коробок з бананами на складі.
До слова: На Луганщині 150 кілограмів марихуани поліцейські знайшли просто неба
Наркотик був уже розфасований і готовий до продажу. За цінами чорного ринку його вартість становить близько 2,5 мільйонів євро.
Кокаїн знайшли серед коробок з бананами
На разі правоохоронці проводять обшуки на схожих складах у Софії та Варні.
Вартість кокаїну становить близько 2,5 мільйонів євро
Наркотики вже були готові до продажу
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Чому НАБУ не розслідувало справу "Роттердам+", коли президентом був Порошенко: відповідь Ситникасьогодні , 00:21
-
Оприлюднили нові докази участі Росії у боях за Іловайськ: промовисте відео18 серпня , 23:35
-
У Зеленського розповіли, коли сформують новий уряд і які його головні завдання18 серпня , 21:44
Коментарі