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      75 килограммов кокаина нашли в бананах в Болгарии: фото

      269 Читати новину українською
      75 килограммов кокаина нашли в бананах
      75 килограммов кокаина нашли в бананах / geneticliteracyproject.org

      В курортном городе Бургас в Болгарии правоохранители изъяли 75 килограмм кокаина, который нашли на складе плодоовощной продукции.

      По информации "Укринформ", нашли кокаин среди 20 тысяч коробок с бананами на складе.

      К слову: На Луганщине 150 килограммов марихуаны полицейские нашли под открытым небом

      Наркотик был уже расфасован и готов к продаже. По ценам черного рынка его стоимость составляет около 2,5 миллионов евро.

      кокаїн болгарія банани
      Кокаин нашли среди коробок с бананами

      На данный момент правоохранители проводят обыски на похожих складах в Софии и Варне.

      кокаїн болгарія
      Стоимость кокаина составляет около 2,5 миллиона евро

      кокаїн болгарія
      Наркотики уже были готовы к продаже

      blog_ava
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      Теги: Наркотики Законодательство Болгария
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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