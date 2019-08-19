75 килограммов кокаина нашли в бананах в Болгарии: фото
В курортном городе Бургас в Болгарии правоохранители изъяли 75 килограмм кокаина, который нашли на складе плодоовощной продукции.
По информации "Укринформ", нашли кокаин среди 20 тысяч коробок с бананами на складе.
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Наркотик был уже расфасован и готов к продаже. По ценам черного рынка его стоимость составляет около 2,5 миллионов евро.
Кокаин нашли среди коробок с бананами
На данный момент правоохранители проводят обыски на похожих складах в Софии и Варне.
Стоимость кокаина составляет около 2,5 миллиона евро
Наркотики уже были готовы к продаже
Источник: 24 канал
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