75 килограммов кокаина нашли в бананах в Болгарии: фото

В курортном городе Бургас в Болгарии правоохранители изъяли 75 килограмм кокаина, который нашли на складе плодоовощной продукции.

По информации "Укринформ", нашли кокаин среди 20 тысяч коробок с бананами на складе.

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Наркотик был уже расфасован и готов к продаже. По ценам черного рынка его стоимость составляет около 2,5 миллионов евро.



Кокаин нашли среди коробок с бананами

На данный момент правоохранители проводят обыски на похожих складах в Софии и Варне.



Стоимость кокаина составляет около 2,5 миллиона евро