Інститут когнітивного моделювання використав коронавірус як шанс для реалізації соціальних проєктів та в умовах обмеженого часу та ресурсів запустив масштабні національні проєкти "Коронавірус_інфо" та "Розкажи мені". Ефективність обох проєктів була відзначена журі European Excellence Awards та Effie Awards Ukraine.

Про це під час виступу на церемонії нагородження Effie розповіли засновники Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко та СЕО компанії Світлана Павелецька.

"Зараз для вас звично кожного дня отримувати статистику про кількість хворих, проведених тестувань, інформацію про засоби захисту. Але згадаймо лютий, місяць повного інформаційного хаосу, коли люди не знали, де брати реальні факти. Ми за лічені години створили механізм оперативного інформування суспільства про коронавірус", – поділився Віктор Березенко.

Результати кампанії "Коронавірус_інфо" такі: створення найпопулярнішої спільноти у Viber, запуск одного із найдостовірніших Telegram-каналів про COVID-19 у світі, а також охоплення у 27,7 млн українців. Все це демонструє ефективність використання соціальних технологій та важливість взаємодії з органами державної влади, цифровими гігантами, бізнес-структурами і волонтерами.

"Ми налагодили ефективну співпрацю з офісами міжнародних компаній – Google, Facebook, Viber, Telegram, та масштабували проєкт із протидії коронавірусу. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у перші ж дні допоміг вибудувати роботу з офісом Telegram, що дало потужний поштовх для розвитку спільноти. Взаємодія з Міністерством охорони здоров'я, Товариством Червоного Хреста України та UNICEF дозволила нам задіяти додаткові інструменти для оперативного розповсюдження достовірної інформації. Завдяки ефективній спільній роботі 9 із 10 українців отримують інформацію про коронавірус із наших джерел", – підкреслив засновник ІКМ.

Разом з інформаційною кампанією із протидії коронавірусу Інститут когнітивного моделювання запустив платформу психологічної підтримки "Розкажи мені". Вона була створена для допомоги у боротьбі з тривожністю та панічними атаками, що з'являються в період захворювання, під час реабілітації чи навіть просто від однієї думки про можливість захворіти. Також платформа є інструментом формування культури ментального здоров’я українців.

"Нам важливо, щоб українці знали, що таке ментальне здоров'я, і ставилися до нього так само уважно, як і до фізичного. Звертатися до психолога – це нормально, особиста психологічна гігієна має турбувати кожного. Коронавірус показав цю потребу, саме тому ми створили проєкт "Розкажи мені", – поділилася Світлана Павелецька.

СЕО Інституту зазначила, що звернутися по допомогу має бути просто. Цей меседж транслювався через діджитальну платформу, зовнішню та внутрішню рекламу, соціальні ролики та публікації у ЗМІ. 70% громадян, що звернулися за психологічною консультацією за допомогою платформи, зізналися, що робили це вперше. Наразі над проєктом працює більше 140 психологів, які надали приблизно 14 тис. годин консультацій.

"Ми використали коронавірус як шанс. І "Коронавірус_інфо" і "Розкажи мені" доводять, що в умовах обмежених ресурсів дійсно можливо створити щось, що змінює світ", – резюмували Віктор та Світлана.

Нагадаємо, що Інститут когнітивного моделювання здійснює комунікаційний супровід Мінцифри та МОЗ. У партнерстві з Facebook інформаційною кампанією щодо пандемії було охоплено 15 млн українців, а у співпраці з Google – 6,7 млн. ІКМ створив найбільшу в Україні спільноту у Viber та Telegram "Коронавірус_інфо", вона налічує 3,5 – 4 млн підписників, найбільшу в Україні освітню спільноту "Школа_інфо" та безкоштовну службу психологічної допомоги "Розкажи мені". Компанія також супроводжує телевізійні канали Kyiv.live та Odesa.live.