Заступник голови Адміністрації Президента Єлісєєв подав у відставку

Костянтин Єлісєєв, заступник голови Адміністрації Президента, що займався зовнішньою політикою, подав у відставку. Поки він лише написав відповідну заяву, щоправда найближчим часом її може узгодити ще чинний український президент Петро Порошенко.

Як пише видання "Європейська правда" з посиланням на джерела в АП, Єлісєєв написав і вже подав заяву про відставку. Співрозмовник ресурсу висловив упевненість, що її задовольнить ще чинний український гарант Петро Порошенко (Порошенко перебуватиме на цій посаді до 20 травня, коли відбудеться інавгурація переможця останніх президентських виборів Володимира Зеленського – 24 канал).

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Також представник АП зазначив, що зараз орган відкриває простір для нової команди. Відтак, можна припустити, що такий крок Єлісєєва власне і є пов’язаним зі вступом на посаду президента Володимира Зеленського, який змінить тут Петра Порошенка. Єлісєєв прийшов у Адміністрацію Президента в липні 2015 року за президенства Порошенка.

Журналісти 24 каналу намагаються з’ясувати, наскільки правдивою є вищезазначена інформація. Поки її нам в Адміністрації Президента ані підтвердили, ані спростували. Щоправда, сам Єлісєєв у ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що інформація про відставку відповідає дійсності.

16 травня, коли було оголошено дату інавгурації, я подав президенту прохання про відставку. У такий спосіб я хочу, як кажуть, очистити простір для нової команди. Це нормальна європейська практика. Ви знаєте, я – європеєць, багато років працював за кордоном – у Франції, у Нью-Йорку і в Бельгії 9 років. Я є прихильником європейської демократичної традиції,

– зауважив він.

За словами Єлісєєва, після того, як прийшла нова команда, в Адміністрації Президента не тримаються за крісла та за владу, натомість спокійно її передають і підготували всі досьє.

"Я навіть є готовим покласти на свій стіл пріоритети, над якими варто працювати для мого наступника, якого, на жаль, поки що не знаю. І я відходжу в бік і є готовим, зі свого боку, в міру моїх можливостей допомагати, радити тощо. Але нехай заходить нова команда, нехай зробить краще, ніж це було. Ми тільки будемо аплодувати", – додав він.

Що відомо про Костянтина Єлісєєва? Народився він 14 вересня 1970 року в Красноармійську (нинішня назва – Покровськ) на Донеччині. В Адміністрації Президента курував зовнішньополітичний напрямок. До цього понад 5 років був послом України в ЄС.



Крім того, у 1994-му та 1997 року Єлісєєв був одним із керівників українських державних структур щодо ООН. З березня 1999 по листопад 2000 він був головним консультантом відділу двостороннього співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента, а у 2004-му займав посаду директора Кабінету міністра закордонних справ. 13 травня 2013 року – його було призначено Уповноваженим України з питань зовнішньополітичних і інтеграційних процесів.



Має ордени "За заслуги" III і II ступенів. Останнім Порошенко його нагородив 4 травня 2019 року "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм".

Це вже не перша втрата в Адміністрації Президента після того, як Володимир Зеленський здобув перемогу на останніх президентських виборах. Зокрема, 11 травня Порошенко звільнив з посади заступника голови президентського секретаріату Олексія Філатова, який перебував на цьому місці з липня 2014 року. Філатов відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій Президента України, зокрема у галузі судоустрою, за розробку та впровадження судової реформи, а також за представництво Президента України у судах.