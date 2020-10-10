Читаю зараз "Економіку бідності", в якій в загальну концепцію мислення бідності дуже чітко лягає медицина і здоров'я.

Якби жителі Африки інвестували в москітні сітки і очищувачі води, що навіть за їх безгрошів'я коштують всього кілька % від їх річного заробітку – вони б зберегли життя себе, своїх близьких. Натомість, якщо фонди і держава просто роздає москітні сітки – населення цього не цінує і ставиться як до чогось непотрібного: "краще б пенсії підвищили".

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Чому треба розуміти свій організм?

Я щороку або й раз на пів року проходжу Check-up в одній із медичних лабораторій, це всього кілька кліків на сайті і так – це потрібно робити ще коли у вас нічого не болить. Я зробив ALEX-тест, щоб визначити вразливість на 300 алергенів, востаннє мені робили такий в дитинстві, а я постійно страждаю від алергії, іноді навіть не знаючи, на що взагалі це.

Нашо я вам це розповідаю? Мені здається, що в Україні все погано з культурою превентивної медицини і справа не в грошах. Почати розуміти потреби свого організму ніколи не пізно і здача крові та обговорення результатів з сімейним або профільним лікарем – найменше, що необхідно робити.

Автор: Богдан Логвиненко