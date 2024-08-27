Що відомо про затримання Павла Дурова

24 серпня поліція Франції затримала Павла Дурова в аеропорту Ле-Бурже, куди він прилетів на приватному літаку з Азербайджану. Згідно з першими повідомленнями, засновника та генерального директора Telegram, який має громадянства Франції, а також нібито Об'єднаних Арабських Еміратів та Росії, взяли під варту у зв'язку з численними звинуваченнями, які пов'язані з порушеннями роботи його соцмережі.

Актуально Засновник Telegram і ВКонтакте: що відомо про Павла Дурова та чому його затримали у Франції

Серед них, зокрема, такі:

тероризм;

торгівля наркотиками;

шахрайство;

відмивання грошей;

контент, що містить насильство над дитиною.

Важливо! Наразі відомо, що Павлу Дурову загрожує покарання терміном до 20 років ув'язнення.

У неділю, 25 серпня, французькі судові органи ухвалили рішення про продовження терміну утримання під вартою бізнесмена та мільярдера, ще на 96 годин. Після цього суд має два варіанти: або відпустити Дурова, або висунути йому звинувачення. Нагадаємо, що на сьогодні видання Forbes оцінює його статки у 15,5 мільярда доларів.

Ситуацію із затриманням Павла Дурова ексклюзивно 24 Каналу прокоментував народний обранець Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк Депутат Мене дуже сильно насторожує те, що Дуров знав, що по ньому є провадження, але все одно прилетів у Францію. Для мене це трохи дивно виглядає.







Крім того, Telegram опублікував офіційну заяву після затримання Дурова. У дописі наголосили, що компанія дотримується європейського законодавства та стандартів модерації. У соцмережі додали, що Павлу Дурову нібито немає що приховувати, а також назвали абсурдом звинувачення проти компанії та її засновника через насильство на платформі.

Нагадаємо, що у березні видання Financial Times оприлюднило перше за 7 років інтервʼю Павла Дурова. Тоді підприємець розповів, що компанія Telegram планує вийти на фондову біржу, провівши первинне розміщення акцій. Дуров тоді оцінив компанію в 30 мільярдів доларів.

Арешт Дурова у Франції прокоментували низка відомих осіб, які так чи інакше пов'язані з криптоіндустрією. Зокрема, відомо про такі заяви:

Засновник криптовалюти Ethereum Віталік Бутерін написав у соціальній мережі X, що він раніше критикував Telegram за несерйозне ставлення до шифрування. Проте він додав, що з врахуванням наявної інформації про арешт Павла Дурова, це виглядає дуже погано та викликає занепокоєння щодо майбутнього програмного забезпечення та свободи зв’язку в Європі;

Американський мільярдер Ілон Маск став на захист Павла Дурова, додавши в іншому дописі фразу "небезпечні часи" та хештег "FreePavel", пише Business Insider.

Як це вплинуло на криптовалюту Toncoin та що з нею буде далі

Відразу після появи новин про затримання Павла Дурова цифрова монета Toncoin, яка у 2023 році увійшла до першої 10 криптовалют за рівнем капіталізації, почала падати в ціні. Зокрема, вранці 25 серпня вартість монети була майже на 20% меншою порівняно з попереднім днем, знизившись до 5,31 долара за штуку та втративши приблизно 2,7 мільярда капіталізації, згідно з даними CoinGreko. Крім того, цифрова монета навіть тимчасово випала з першої десятки лідерів за ринковою капіталізацією.

Що відомо про Toncoin Це децентралізований блокчейн 1 рівня, який створили уу 2018 році платформою обміну зашифрованими повідомленнями у Telegram. З 2020 року технологія розвивається завдяки некомерційній групі прихильників і незалежному товариству ентузіастів, які назвали себе TON Foundation. Toncoin, раніше відомий як Gram, є власною криптовалютою мережі TON.

Проте пізніше курс Toncoin знову почав зростати. На момент створення цього матеріалу, вартість Toncoin коливається на рівні 5,64% зі зростанням на 0,1%. Ринкова капіталізація монети становить 14,2 мільярда доларів США. Попри це цифрова монета залишається під тиском, адже її ціна все ще є предметом занепокоєння інвесторів щодо потенційного впливу проблем Павла Дурова з законом на екосистему Telegram та її інтеграцію з Toncoin, повідомляє Coinspeaker.

Водночас деякі аналітики вважають, що монета має потенціал для відновлення, порівнявши ситуацію з Binance Coin та вироком Чанпен Чжао у США. Паралельно наголошують, що майбутнє Toncoin суттєво залежить від того, як буде надалі розгортатися ситуація навколо Павла Дурова.

Варто додати, що офіційна спільнота TON оприлюднила власну заяву щодо затримання Павла Дурова. Вони повідомили, що спільнота віддана свободі слова та децентралізації залишається сильною, повноцінно функціонує, залишається зосередженою на своїй місії, а також підтримує засновника Telegram. У заяві підмітили, що Дуров захищав вище згадані принципи й вони вірять, що "його зусилля з просування відкритого і децентралізованого інтернету будуть продовжувати надихати мільйони". У спільноті TON закликали зберігати спокій та єдність.

Водночас настрої серед спільноти TON розділились: 47% з групи на майже 600 тисяч учасників позитивно налаштовані, а 53% – негативно, інформує CoinMarketCap. Додамо, що у річному розрахунку монета Toncoin подорожчала на понад 296%.

Своєю думкою щодо ситуації з монетою Toncoin також поділився народний депутат України та викладач Київської школи економіки Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк Депутат Як і з будь-якими криптовалютами загалом неможливо передбачити хоча б щось, що буде відбуватися на ринку і незалежно від того, чи щось відбувається конкретно з Дуровим, чи щось подібне.

Також народний обранець додав, що за тиждень цифрова монета подешевшала на 17,8%, що по суті є незначним падінням. Ярослав Железняк наголосив, що точно не робив би ніяких прогнозів щодо динаміки монети на ринку.