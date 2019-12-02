Хто такий Артур Ємельянов, якого пов'язують з обстрілом авто в Києві

Журналіст Володимир Бойко заявив, що обстріл автомобіля бізнесмена та депутата В'ячеслава Соболєва є очікуваним. Він додав, що причиною є 750 тисяч доларів, які не поділили між собою В'ячеслав Соболєв та бізнесмен і суддя Артур Ємельянов. Саме така сума є "ціною" життя 3-річного сина Соболєва, який загинув.

Біографія Ємельянова: що відомо про нього

Суддя Вищого господарського суду України. Ексглава Ради суддів господарських судів України, Апеляційного господарського та Господарського судів Києва. Кандидат юридичних наук.

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Про освіту та роботу юристом

Народився в 1973 році в Донецьку. Здобув дві вищі освіти в Донецькому державному університеті (1995 – юридичну, 1999 – економічну). У 2009 році захистив кандидатську дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата юридичних наук.

Починав кар'єру в 1992 році, працював юристом в донецькій компанії "AMS International".

З 1994 року працював юристом механізованої колони "Південномережбуд", а потім перейшов на роботу в донецьке відділення Укрсоцбанку. Через рік почав працювати у Промінвестбанку, де спершу був юристом, а потім начальником юридичного сектору.

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Про кар'єру судді

У 2011 році був переведений до Києва, де став спочатку суддею, а потім головою Господарського суду Києва.

З 2012 року працював у Київському апеляційному господарському суді, згодом очолив його. У 2013 – 2014 роках був переведений на посаду судді, а потім призначений заступником голови Вищого господарського суду України. Після подій 2013 – 2014 року відмовився від адміністративної посади, залишившись на роботі у Вищому господарському суді України суддею першої (2014 – 2015), а потім четвертої судової палати ВГСУ, де і працює по сьогодні.

Про конфлікт Соболєва та Ємельянова

У 2016 році депутат Київради, зокрема, розповідав, що йому хтось підкинув записку з погрозами та ліхтарик. Нібито натякнули на лазерний приціл. Також він оприлюднив відповідне фото, на якому можна побачити, який усе це мало вигляд. Соболєв підкреслював, що брудні кампанії проти нього не дають результату, тому, мабуть, замовники перейшли на новий рівень, пише "Обозреватель".

Одним із тих, хто на нього чинить тиск, політик називав ще одного "донецького" – Артура Ємельянова. За словами Соболєва, тому нібито вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія".

Знаю, що організатором цькування є група рейдерів, в яку входять Руслан Брославський і Павло Малик. Очолює групу суддя Господарського суду Артур Ємельянов. Ще до початку війни їм вдалося відібрати у мене нерухомість в Донецьку, а зараз вони мають намір рейдерським способом захопити торговий комплекс у Маріуполі,

– писав він у фейсбуці.

Також у коментарі ЗМІ він зазначав, що згаданих ним Ємельянова, Маліка та Брославського рейдерами називають відкрито, "тому за Януковича вони переділили пів країни".

Він додавав, що "з цими людьми неможливо доводити свою правоту". Як приклад він наводив "справедливі" судові рішення, які виносили судді щодо рейдерських захоплень підприємств.

За словами співрозмовника "Обозревателя", "війна" між Соболєвим і Ємельяновим не зійшла нанівець". Більше того, зовсім нещодавно вони зійшлися ще в одній справі, в якій крутяться дуже великі гроші. Водночас джерело видання підкреслило, що Соболєв – теж не ангел".



Суддю Ємельянова підозрюють у замаху на Соболєва / Главком

Причетність до корупції

ГРУ підозрює Артура Ємельянова у вчиненні злочинів, а саме, втручанні в діяльність судових органів та незаконному втручанні у роботу автоматизованої системи документообігу. Як повідомляє програма "Наші гроші. Досудилися", в тексті підозри стверджується, що Ємельянов нібито вимагав від підлеглих суддів прийняття потрібних рішень щодо певних господарських справ.

За інформацією громадського руху Чесно, Ємельянов

переконував суддю Господарського суду м. Києва задовольнити позов БМК Планета-Міст про визнання недійсним купівлі-продажу цінних паперів;

намагався вплинути на того ж суддю у справі за позовом прокуратури м. Києва в інтересах держави щодо скасування рішень про передачу земельної ділянки ТОВ "Славутич".

вимагав відкласти розгляд, припинити та зупинити провадження у справі за позовом до БТА банку (Казахстан) про стягнення 168 мільйонів гривень заборгованості;

надавав вказівку прийняти рішення про задоволення позову Лук Авіа Ойл про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету.

здійснював тиск на суддю, що розглядала низку позовів прокуратури про розірвання договорів про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування з приватниками.

За інформацією журналістського розслідування Слідство.Інфо ГПУ підозрювала Татькова та Ємельянова у вимаганні п’ятисот тисяч британських фунтів у київського бізнесмена Андрія Лепейка. Підприємцю, ймовірно, пропонували заплатити ці гроші за те, щоб суд ухвалив потрібне рішення і не позбавляв його права власності на торговельний центр "Декор Донбас" у Донецьку.

За даними Радіо Свобода, у Артура Ємельянова був спільний сумнівний бізнес із членом Вищої ради юстиції Павлом Гречківським. Журналісти програми "Схеми" виявили, що разом вони володіли компанією "Оздоровчий центр "Сесіль", яка у 2007 році отримала в оренду 7 гектарів заповідного лісу на Жуковому острові. Незаконність передачі землі згодом оскаржувала прокуратура. Як зазначають “Схеми”, теперішня структура власності компанії пов’язана з фірмою у Ліхтенштейні, де у липні 2015 року були арештовані мільйонні рахунки родини судді Ємельянова.

У січні 2017 року Ємельянов за рішенням Вищої ради правосуддя був відсторонений на два місяці від здійснення правосуддя. У березні того ж року Вищий адміністративний суд скасував рішення ВРП за позовом судді.

4 червня 2018 року Ємельянова знову тимчасово відсторонили від роботи на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати. Причина – притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення.

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За повідомленнями ЗМІ, уже відсторонений як суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов продовжував впливати на прийняття рішень колегами. У червні 2018 року саме після зустрічі з Ємельяновим відсторонений від керівництва ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслан Журило отримав два позитивних для нього рішення судів, які ускладнюють розслідування Національного антикорупційного бюро України.

Крім того, Ємельянова й Журила пов’язує тютюновий бізнес. Йдеться про виробництво сигарет на території приладного заводу "Електрон" у Дніпропетровській області. Саме його раніше очолював Журило.

Про ухилення від люстрації

Як повідомляє ресурс Чесно, в інтерв’ю УНН ексголова люстраційного департаменту Мін’юсту Козаченко повідомила, що суддя ВГСУ Артур Ємельянов потрапляв під майнову люстрацію. Але ДФС видала судді позитивний висновок майнової перевірки, чим врятувала його від люстрації. У жовтні 2016 Генпрокуратура оголосила Ємельянову про підозру у втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями. У 2018-му – з'явилася підозра у фінансуванні бойовиків "ДНР".



Артур Ємельянов з дружиною Світланою / Радіо Свобода

Про сімейне життя

До 2014 року був одружений із Світланою Ємельяновою. Ймовірно, їхнє розлучення було фіктивним, його причиною була спроба приховати статки Артура Ємельянова, пише Відкритий реєстр національних публічних діячів.

Відповідно до інформації реєстру, до 2014 року в декларації Ємельянов подавав велику кількість нерухомого майна, якого вже не було в електронних деклараціях 2015-2016 років. Сам Ємельянов пояснював це тим, що майно перебувало у власності його дружини та залишилося у ній після розлучення.

Хоча, за результатами журналістського розслідування проєкту "Схеми", Артур Ємельянов з ексдружиною досі відпочивають разом попри розлучення. Журналісти зафіксували відвідування Ємельяновим будинку Світлани Ємельянової у Відні та повідомляли про його регулярні поїздки туди.

За інформацією журналістського розслідування, Світлана Ємельянова володіє частками в статутному капіталі багатьох австрійських фірм. Цікаво, що майно в Австрії, Об'єднаних арабських еміратах та Туреччині було придбане за час перебування у шлюбі з Артуром Ємельяновим. При цьому, як повідомляють журналісти, самостійних заробітків дружини не вистачило б їй на придбання переліченого майна.