Росія масовано атакувала Україну "Кинджалами" й не тільки: все, що відомо про обстріл 8 січня

Росія вночі підняла у небо 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області. Повітряні сили ЗСУ попередили, що літаки вийдуть на рубіж пуску крилатих ракет орієнтовно о 05:00 – 05:30.

Вже о 6:10 українські військові попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Останні можуть атакувати ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Дивіться також Внаслідок обстрілів росіян є знеструмлення: яка ситуація в енергосистемі 5 січня

Де в Україні лунали вибухи

Повітряну тривогу в Україні оголосили орієнтовно о 6:11 8 січня. Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворог запустив крилаті ракети з району акваторії Каспійського моря.

На жаль, буквально з 6:28 почали злітати літаки МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Ворог підняв чотири винищувачі та атакував ракетами "Кинджал".

За даними Повітряних сил, вибухи пролунали у багатьох обласних центрах України. Зокрема, орієнтовно о:

6:41 – вибухи пролунали у Дніпрі, о 6:51 – у передмісті Дніпра, о 7:16 – у Кривому Розі на Дніпропетровщині;

7:02 – у Запоріжжі. Вибухів було щонайменше 5;

7:07 – серія вибухів була у Харкові та області;

7:44 – 6 вибухів пролунали в Хмельницьку.

У Кривому Розі вдарили по торговому центру та приватних домівках людей

Внаслідок атаки росіян по Кривому Розі пошкоджень зазнали торговельний центр та понад 20 приватних будинків.

58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані,

– розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкодження та поранені є й в інших містах Дніпропетровської області. Зокрема:

у Лозуватській громаді Криворізького району був "приліт". Загинула 62-річна жінка, Росія зруйнувала приватний будинок;

Криворізького району був "приліт". Загинула 62-річна жінка, Росія зруйнувала приватний будинок; у Новомосковську виникла пожежа, яку локалізували. Вибухова хвиля перевернула маршрутку, що проїжджала повз. На жаль, 24 людини поранені, з них 5 – діти. Відомо, що це хлопчики 4 і 8 років та дівчатка 11, 16 та 17 років. Всі вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Також ворог пошкодив три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівку, авто.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли, що через влучання ракети у приватний будинок у Криворізькому районі 62-річна жінка загинула під завалами.

Наслідки атаки ворога по Дніпропетровщині / Фото з телеграму Сергія Лисака

Які об'єкти атакувала Росія у Харкові

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія завдала по Харкову щонайменше 4 удари. Влада ще встановлює тип озброєння, проте є влучання. За даними посадовця, у місті Зміїв Чугуївського району вороги влучили у приватний будинок.

Медики надають допомогу двом постраждалим,

– написав Синєгубов.

За його словами, екстрені служби працювали на місці та дістали з-під завалу 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами.

Наслідки атаки ворога / Фото Олега Синєгубова

Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували,

– уточнив очільник ОВА.

Мер Харкова написав, що вранці 8 січня ворог бив по промислових об'єктах Харкова. Там спалахнула пожежа та зазнала поранень одна жінка. Станом на 8:00 8 січня пожежу гасили наші рятувальники, з пораненою працювали медики.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблої 63-річної мирної жительки.

Які наслідки атаки по Запоріжжю

Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало 5 вибухів.

Станом на 8:12 відомо, що вороги влучили в житлові райони Запоріжжя – на відкриті території та поруч із будинками. Щонайменше 4 будинки зруйновані.

На жаль, станом на 9:29 кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Секретар Запорізької міської ради розповів, що одна людина у важкому стані, одна – у середньому, їх госпіталізовано. Ще двоє – у легкому стані, тож лікуватимуться самостійно.

Які наслідки атаки по Запоріжжю / Фото з телеграму Анатолія Куртєва

Станом на 9:38 відомо про те, що внаслідок атаки:

вибило вікна в 9 багатоповерхових будинках;

пошкоджено 6 будинків приватного сектору.

Комунальники міської аварійно-рятувальної служби та Муніципальної аварійної служби розпочали ліквідацію наслідків прильоту.

На Хмельниччині росіяни вбили людину

Міська влада Запоріжжя закликала людей, чия оселя зазнала ушкоджень, повідомляти про це або фахівцям, які чергують у наметах міськради та в автобусах, або на 15-80 (зі стаціонарних) чи з мобільних (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

У Хмельницькій ОВА розповіли під час атак росіян пролунало щонайменше 6 вибухів, працювала ППО. На місцях ударів станом на 8:53 працювали оперативні та рятувальні служби.

На жаль, є один загиблий,

– заявив заступник глави ОП Олексій Кулеба.

Посадовець підсумував, що 8 січня ворог випустив десятки ракет по мирних містах та селах України. Станом 10:19 8 січня 33 людини постраждали, двоє людей загинуло, тривала ліквідація наслідків обстрілу.

Росія атакувала 59 засобами повітряного нападу: скільки збили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по Україні 59 засобами повітряного нападу. Зокрема, ворог вночі та вдосвіта проти 8 січня атакував Україну:

8 ударними дронами типу Shahed-136/131 з району російського Приморсько-Ахтарська;

7 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області Росії;

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з 4 літаків МіГ-31К з Рязані та Тамбова;

24 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Енгельса;

8 крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;

6 балістичними ракетами "Іскандер-М" із районів Джанкой та Чауда, що у Криму;

2 керованими авіаційними ракетами Х-31П з літаків тактичної авіації з Бєлгородської області.

Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти… Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях,

– розповіли військові.

Валерій Залужний розповів, що наші військові збили 26 ворожих цілей. Зокрема:

8 ударних дронів типу Shahed-136/131;

18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Повітряні сили ЗСУ додали, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.