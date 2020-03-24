Блакитні фішки на фондовому ринку: що це таке і як їх придбати

Лідери думок, ікони, або, як модно зараз казати, інфлюєнсери – у будь-якій сфері життя є люди, на яких всі рівняються.. На фондовому ринку ситуація аналогічна, щоправда мова йде про цілі компанії, і мають вони назву "блакитні фішки".

Блакитні фішки – це акції найбільш великих, ліквідних і надійних компаній. Вони мають стабільні показники доходів і виплачуваних дивідендів. А таку назву вони отримали за аналогією з блакитними фішками в казино, що мають найвищу цінність у грі.

Зазвичай такі компанії входять та становлять основу провідних фондових індексів тієї чи іншої країни. Наприклад, в США такі компанії є основою індексу SNP 500 та Nasdaq, а в Японії – Nikkei 225. Для України є два популярних індекси: ПФТС та UX.

Блакитні фішки українського ринку – це підприємства гірничо-металургійного сектора, енергогенеруючі компанії, флагмани вітчизняного машинобудування, а також єдиний представник нафтогазового сектора – Укрнафта та низка банків.

Зазвичай, інвесторів приваблюють "блакитні фішки", тому що вони є лідерами в своїх галузях, стверджує Денис Білий, аналітик з інвестицій Фрідом Фінанс Україна:

Тобто, як змінюється ціна кожної з цих компаній, так і буде задаватися тренд по кожній галузі та ринку в цілому,

– каже Денис Білий.

"Інвестуйте тільки у ті сфери бізнесу, в яких у вас є професійна компетенція", – стверджує відомий інвестор Уоррен Баффет. Тож, купуючи блакитні фішки, в першу чергу, потрібно визначитись із сферою, яка вам найбільше знайома. А вже потім варто звернути увагу на ті компанії серед них, які демонструють стабільні показники. Або ж є можливість звернутися до професіоналів, які допоможуть обрати акції, що приносять реальні доходи.

Минулого року клієнти Фрідом Фінанс Україна заробили гроші як на акціях українських компаній, так і світових. Ми завжди враховуємо індивідуальні інтереси кожного клієнта. Наприклад, тим, кого цікавила технологічна сфера, ми минулоріч рекомендували купувати акції Apple, Microsoft тощо. Якщо брати український ринок, то ми радили брати акції "Райфайзен банк Аваль", адже його показники впевнено зростають,

– стверджує Богдан Сидоренко, директор Київської філії Фрідом Фінанс Україна.

В’ячеслав почав інвестувати в акції минулого року і одразу у блакитні фішки. Каже, що такі компанії привертають увагу інвестора через стабільні фінансові показники, до того ж, більшість з них виплачують дивіденди. Осягнути світ фондових ринків, а також обрати цікаві саме для нього акції допоміг його персональний інвестиційний консультант:

"Коли я вирішив інвестувати гроші в акції, на ринку була тільки компанія Фрідом Фінанс Україна. Мене зацікавили умови, які вони пропонують клієнтам, зокрема, професійний персональний інвестиційний консультант, який надає мені всю необхідну інформацію щодо інвестування та допомагає обрати дохідні акції", – каже В’ячеслав.

Нині найбільшим попитом користуються технологічний та біотехнологічний сектори. За останні роки вони показували найбільший прогрес і ця тенденція зберігається, стверджують фахівці. І придбати їх можна за більш-менш доступні кошти. Приміром, акцію Microsoft нині можна придбати трохи більше ніж за 163 долари, а цінні папери Apple обійдуться майже у 280 доларів за одиницю.

Тож, блакитні фішки мають чималий вплив не тільки на інші компанії, а й на світову економіку в цілому, а придбати частинку таких авторитетних компаній може кожен охочий. Головне, обрати цікавий саме для інвестора сектор та професійного партнера, який в цьому допоможе. Вибір за вами.