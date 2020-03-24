Голубые фишки на фондовом рынке: что это такое и как их приобрести

Лидеры мнений, иконы, или, как модно сейчас говорить, инфлюенсеры – в любой сфере жизни есть люди, на которых все равняются. На фондовом рынке ситуация аналогична, правда речь идет о целых компаниях, и имеют они название "голубые фишки".

Голубые фишки – это акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний. Они имеют стабильные показатели доходов и выплачиваемых дивидендов. А такое название они получили по аналогии с голубыми фишками в казино, имеющими наивысшую ценность в игре.

Обычно такие компании входят и составляют основу ведущих фондовых индексов той или иной страны. Например, в США такие компании являются основой индекса SNP 500 и Nasdaq, а в Японии – Nikkei 225. Для Украины есть два популярных индекса: ПФТС и UX.

Голубые фишки украинского рынка – это предприятия горно-металлургического сектора, энергогенерирующие компании, флагманы отечественного машиностроения, а также единственный представитель нефтегазового сектора – Укрнафта и ряд банков.

Обычно, инвесторов привлекают "голубые фишки", потому что они являются лидерами в своих отраслях, утверждает Денис Белый, аналитик по инвестициям Фридом Финанс Украина:

То есть, как изменяется цена каждой из этих компаний, так и будет задаваться тренд по каждой отрасли и рынка в целом,

– говорит Денис Белый.

"Инвестируйте только в те сферы бизнеса, в которых у вас есть профессиональная компетенция", – утверждает известный инвестор Уоррен Баффет. Поэтому, покупая голубые фишки, в первую очередь, нужно определиться со сферой, которая вам больше всего знакома. А уже затем стоит обратить внимание на те компании среди них, которые демонстрируют стабильные показатели. Или же есть возможность обратиться к профессионалам, которые помогут выбрать акции, приносящие реальные доходы.

В прошлом году клиенты Фридом Финанс Украина заработали деньги как на акциях украинских компаний, так и мировых. Мы всегда учитываем индивидуальные интересы каждого клиента. Например, тем, кого интересовала технологическая сфера, мы в прошлом году рекомендовали покупать акции Apple, Microsoft и тому подобное. Если брать украинский рынок, то мы бы советовали брать акции "Райфайзен банк Аваль", ведь его показатели уверенно растут,

– утверждает Богдан Сидоренко, директор Киевского филиала Фридом Финанс Украина.

Вячеслав начал инвестировать в акции в прошлом году и сразу в голубые фишки. Говорит, что такие компании привлекают внимание инвестора благодаря стабильным финансовым показателям, к тому же, большинство из них выплачивают дивиденды. Постичь мир фондовых рынков, а также выбрать интересные именно для него акции, помог его персональный инвестиционный консультант:

"Когда я решил инвестировать деньги в акции, на рынке была только компания Фридом Финанс Украина. Меня заинтересовали условия, которые они предлагают клиентам, в частности, профессиональный персональный инвестиционный консультант, который предоставляет мне всю необходимую информацию по инвестированию и помогает выбрать доходные акции", – говорит Вячеслав.

Сейчас наибольшим спросом пользуются технологический и биотехнологический секторы. За последние годы они показывали наибольший прогресс и эта тенденция сохраняется, утверждают специалисты. И купить их можно за более-менее доступные средства. К примеру, акции Microsoft сейчас можно купить чуть больше чем за 163 доллара, а ценные бумаги Apple обойдутся почти в 280 долларов за единицу.

Поэтому, голубые фишки имеют немалое влияние не только на другие компании, но и на мировую экономику в целом, а приобрести частичку таких авторитетных компаний может каждый желающий. Главное, выбрать интересный именно для инвестора сектор и профессионального партнера, который в этом поможет. Выбор за вами.