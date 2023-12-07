Детальніше про те, що з ним відбувалося у Росії, Богдан Єрмохін розповів в інтерв'ю "Радіо Свободі". Він зауважив, що стикався з цькуванням з боку однолітків. Його, пригадує хлопець, називали "хохлом".

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Ображали та виганяли з Росії

Спілкуючись з журналісткою, Богдан розповів, що навчався у Можайському коледжі на автомеханіка. З усмішкою додав, що бодай десь був вибір, відповідаючи на питання, чи сам обирав цей фах. Його спитали про ставлення одногрупників і однокурсників до хлопця.

Не дуже. Ну як не дуже, навіть дуже погано, але оскільки я хлопчик не слабенький, відкрито ображати мене не всі могли. Тим, що я "хохол", за їхніми словами, що я маю валити назад. Я так і робив, у принципі,

– усміхаючись, додав він.

Хлопець розповів, що жив у сім'ї росіянки Ірини Рудницької. За його словами, у її родині йому було добре. Ба більше, наприкінці опікунка підтримувала та допомагала Богданові повернутися до України. Він зауважив, що Ірина – хороша людина, але сама проти влади не пішла би.

Зауважимо, що розлючена поверненням Єрмохіна до України була Марія Львова-Бєлова. Так-так, та сама уповноважена президента Росії з прав дитини, на котру МКС також видав ордер на арешт.

Хлопця повернули на повноліття

До України Богдана Єрмохіна привезли 19 листопада у день його 18-ліття. Так, депортований до Росії мешканець Маріуполя зміг вибратися з лап агресорів.

До Мінська, щоб забрати хлопця, вирушила офіційна опікунка та сестра. А повернення Богдана Єрмохіна відбувалося через білорусько-український кордон.

Нагадаймо, що Богдан Єрмохін – сирота з Маріуполя. Коли росіяни окупували його рідне місто, хлопця спочатку вивезли до Донецька, а потім і до Підмосков'я. Там його прилаштували до російської родини, оформили громадянство Росії. Водночас Богданові вдалося зберегти громадянство України.

Він неоднократно заявляв, що прагне повернутися до України. Ще у березні він пробував через Білорусь втекти до рідної країни, але тоді хлопця затримали. Тоді окупанти посилалися буцімто на те, що він неповнолітній. Відтак, не має можливості самостійно вирішувати, де йому мешкати.

Особливого резонансу історія Богдана Єрмохіна набула згодом. Хлопцеві вручили повістку, щоб він став на облік у військкомат. Сам Єрмохін звертався до глави держави Володимира Зеленського. Він просив президента посприяти його поверненню додому.