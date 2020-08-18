У Європі та й взагалі у світі не так багато дач, як в Україні, однак їх з успіхом замінюють будинки на колесах, кемпери та житлові причепи. Втім, українці полюбляють подорожувати не менше, і теж використовують для цього власні авто. Як відомо, найкращий час для подорожей – літо і саме зараз WOG розігрує будинок на колесах, а ми розповімо вам, чому це круто.

Історія будинків на колесах

Засновник компанії Airstream Trailer Company (найвідоміший виробник авто на колесах) Уолл Баям народився мандрівником. Ще дитиною він подорожував зі своїм дідом на возі, який тягнули мули через Орегон. Підлітком Уолл буквально жив у возі – то був спеціальний кемпер з дерев'яною піччю для опалення, з гасовим пальником для приготування їжі та запасом води. Спав Уолл у спальному мішку, часто "на ходу".



Так виглядали старі американські каравани

Після закінчення школи Уолл найнявся матросом на флот і пробув там три роки. У 1923 році він вступив до університету, відучився на адвоката, але за фахом так і не працював.

Він подався у рекламний бізнес, в якому досяг успіху і навіть став видавцем журналів. Одного разу він видав статтю, де описувалися план з будівництву трейлера для автоподорожі.

Надихнувшись темою автомандрівок, він вирішив побудувати реальний будинок на колесах. Стаття отримала багато відгуків, адже житловий причіп трейлер або кемпер надавав повну свободу в подорожах. Вільний вибір маршруту, сезон і час відпочинку. Не дивно, що через десятиліття будинки на колесах широко використовуються для комфортного сімейного відпочинку, організації стоянок-кемпінгів і навіть для створення мобільних туристичних баз на морських узбережжях.

Перший будинок на колесах

Перший у світі мандрівний будинок на колесах було збудовано у далекому 1885 році, до речі, він так і називався – "Мандрівник" (Wanderer). Цей унікальний караван був розроблений та введений в експлуатацію колишнім королівським військово-морським хірургом, доктором Вільямом Гордоном Стайлом. Побудована компанією Bristol Wagon Works, ця "дорожня яхта" була довжиною у 5,5 метра, шириною 1,8 метра, висотою 3 метри, а вагою у здоровенних дві тони.

"Мандрівника" тягнули двоє важких коней на ім’я Поллі Горошок і Капітан Волошка – компанію їм складали: камердинер, кучер, собака породи Ньюфаундленд та какаду.

Розквіт Караванингу

Справжнього розквіту епоха автотуризму та автомобільних подорожей набула у 60-х роках. Перші автобудинку конструювалися з дерева за простими кресленнями і спершу це був будинок на колесах дуже невеликого розміру, частіше причіп округлої форми на одній вісі.

Уолл продавав креслення автобудинків і кемперів по 100 доларів і незабаром сам зібрав власний трейлер на продаж. Продажі автобудинків йшли добре. Нововведення застосоване у винаході дозволяло зробити підлогу нижчою від рівня коліс і відповідно підняти стелю, це дозволило ходити всередині житлового причепа у повний зріст.

Американці полюбили трейлери та скуповували їх у величезних кількостях. Кожна нова модифікація трейлера ставала хітом.



Будинки на колесах користувалися шаленою популярністю

До початку 70-х популярність трейлерів і будинків на колесах зростала шаленими темпами. Автобудинок "Classik" вивів автомандрівки на новий, недосяжний раніше рівень якості. Нові матеріали у виробництві, нові технології, нове обладнання і будинок на колесах став дуже технологічним і якісним.



Модель Classik 1974 року випуску

Трейлер на пневматичній підвісці був обраний NASA у ролі житла для астронавтів і з тих пір автобудинки на пневматичній підвісці є невід'ємною частиною життя астронавтів на космодромі.

Вже до 80-х років з'явилася досконаліша схема конструювання автобудинків на колесах. Кузов з відповідним обладнанням та начинкою встановлювався на шасі від відомих автомобільних виробників типу Mersedes-Benz, MAN та інших.

Якими бувають будинки на колесах

Існує три основних варіанти будинків на колесах:

розкладний кемпер;

трейлер;

дім-автобус.

Зазвичай їх обирають в залежності від потреб або гаманця, однак важливо не забувати про власні водійські навички, оскільки як водіння з причіпом так і кермування великогабаритним транспортом мають свої особливості.

Автокемпер

По суті це звичайнісінький невеликий фургон, пікап чи будь-яка інша автівка для подорожей. Таку автівку доведеться розкладати на місці зупинки, кемпінгу або на час ночівлі. З елементів, які розкладаються вручну або автоматично – це дах, козирок та ліжко. Частенько такі будинки на колесах модифікують на базі звичайних машин, однак не рідко спеціальні модифікації з заводу пропонує і сам виробник.



Поширений варіант автокемпера

Істотною перевагою такого варіанта є зручне кермування та відносно невеликий розхід. З недоліків можна відзначити низьку автономність та обмежений простір.

Караванер

Мабуть, найчастіше при згадці будинка на колесах уявляється саме караванер або трейлер. По суті, це причіп, який може стояти вдома чекаючи чергової мандрівки. Його можна зручно під'єднати до автівки та залишити практично в будь-якому підходящому для кемпінгу місці.

Цей вид будинку на колесах має масу переваг, одну з яких ми назвали вище. Караванери мають безліч модифікацій та видів, які відрізняються за розмірами та наповненням, тож його можна підібрати практично на будь-який смак.



Зручний караванер з місцем для ночівлі та "кухнею"

Однак тут є чимало недоліків. По-перше, рекомендована швидкість руху не повинна перевищувати 70 км/год, по-друге, в такому причепі не можна перевозити людей, і по-третє, такий вид будинку на колесах збільшує витрати пального.

Будинок на колесах

Мова піде про справжнісіньке житло на колесах, розміри якого не рідко сягають невеликої квартири. Тут залежно від розмірів і комплектації можуть розміщуватися від 4 до 8 людей, однак з суттєво вищим комфортом, ніж у "караванері".

Не рідко такі будинки роблять під замовлення і майбутній власник може "нафарширувати" його чим душа забажає і гаманець дозволить. До речі, коштують такі автівки не менше ніж повноцінні квартири чи будинки. Однак є чимало виробників, які мають власні лінійки будинків на колесах. Це такі популярні марки як: Ford, Mersedes, Fiat, IVECO, HYMER та інші.



Будинок на колесах – комфортний спосіб подорожувати

Якщо ви обрали саме такий будинок на колесах, то тут є два основних недоліки: ціна та габаритність такого транспорту, яка вимагає специфічних навичок кермування, до того ж припаркувати такого монстра будь-де не вийде. Що ж до плюсів, то тут є всі переваги повноцінного житла, з яким можна подорожувати країною чи за кордон.

Особливості відпочинку та мандрівок

Часто будинок на колесах – це втілення мрії багатьох людей, які люблять активно подорожувати водночас маючи можливість користуватися перевагами затишної та комфортної домівки. Це відмінний варіант для подорожі, адже тут є практично все необхідне для комфортного проживання: портативний душ, туалет, кухня і спальні місця. Тут можна і відпочивати, і працювати. На відміну від чітко запланованих перельотів або поїздок на поїзді, будинок на колесах дає можливість пересуватися, як і коли ви захочете. Сподобалося місце в дорозі – зупинилися і провели там кілька днів. Хочете відпочити – звернули на узбіччя і влаштувалися на нічліг під зоряним небом.



Навіть звичайний автокемпер виводить мандрівки на новий рівень

Будинок на колесах підійде і для сімейного відпочинку, і для ділових поїздок, і для подорожей з дітьми. Головні вимоги: більш-менш хороший стаж водіння і позитивне ставлення до подорожей на автомобілі.

Ви звільняєте себе від мороки з бронюванням готелів, транспорту, розпакуванням і укладанням багажу. Крім того, це реальна можливість відвідати багато місць та пізнати всю красу тієї чи іншої країни, адже для вас практично немає обмежень в зупинках.

Володіючи будинком на колесах, для вас відкриті будь-які маршрути. Саме ви зможете побачити такі місця, куди не потрапляли інші мандрівники, і все це з комфортом.



Подорожуйте без кордонів з будинками на колесах

Автомандрівки в Україні

Українці шалено люблять подорожувати і не лише на море чи в інші країни. Останнім часом великої популярності набуває внутрішній туризм, однак караванинг на просторах України не настільки поширений, як за кордоном. У нашій країні автобудинки використовують в основному для "диких" автономних стоянок, здебільшого для закордонних подорожей. Великі розміри країни і поганий стан доріг мало сприяли розвитку караванингу на території України, а також причина в мізерній кількості обладнаних кемпінгів у порівнянні з Європою або Америкою.

Лише зараз автотуризм і караванинг набирає обертів, і будинки на колесах у вигляді причепів або повноцінних автономних автівок вже не є настільки екзотичними, як раніше, хоч їх все ж не часто можна помітити на дорогах.

Останні зміни в законодавстві та безвіз з країнами ЄС принесли свої плоди, тема караванингу стає все популярнішою серед різних верств населення. Люди починають більше подорожувати також і в межах України, адже у нас є неосяжна кількість дуже красивих місць, які краще раз побачити, ніж сто разів почути. Все більше баз відпочинку пропонують послуги кемпінгу для автотуристів. Крім того, існує "Українська федерація кемпінгу караванингу і автотуризму".

До речі, саме зараз мережа автозаправних комплексів WOG проводить акцію "Мандруй всюди" в рамках якої розігрується повноцінний будинок на колесах.

Акція проходитиме з 7 липня по 13 вересня 2020 року по всій мережі АЗК WOG та WOG CAFE. Щоб стати учасником акції, потрібно 7 разів придбати пальне, продукцію WOG CAFE або товари з асортименту WOG MARKET. Кожна операція – ототожнюється як одна зупинка у такому собі квесті. Всі учасники, які дісталися сьомої зупинки – беруть участь у розіграші головного призу. Кожна зупинка буде фіксуватись та друкуватись на чеку. У компанії WOG наголошують, що на кожній зупинці учасників будуть чекати приємні сюрпризи - додатково розіграні бонусні літри пального, кава та фірмові хот-доги. Також у фіналі серед всіх учасників акції будуть додатково розіграні велосипеди та електросамокати. Додатково передбачена можливість проходження кілька кругів по сім зупинок. В такому випадку, шанси на перемогу зростають. Переможців буде визначено 14 вересня за допомогою рандомайзера на сторінках WOG у соцмережах. З офіційними правилами участі в акції можна ознайомитися за цим посиланням.

Який будинок на колесах можна виграти

Українці мають можливість виграти будинок на колесах марки FIAT у топкомплектації, щоб ваша подорож була максимально комфортною.

Автівка має панорамний люк над зоною кухні, аби ви могли смачно готувати під зоряним небом після казкової подорожі. Будинок на колесах також має 22-дюймовий телевізор з кронштейном та автоматичну супутникову антену.

FIAT обладнаний розетками в межах кухонного блоку та в багажному відділені. Дзеркала в туалетній кімнаті обладнані підсвічуванням, а в душовій кабінці є трап. Також тут є кліматконтроль та круїзконтроль, а крісло водія має 9 видів налаштувань для зручності та комфорту під час подорожі.

Крім цього, на будинок на колесах можна закріпити 3 велосипеди, а під час зупинки можна розкласти 4-х метровий дашок.