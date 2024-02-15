Були пуски 26 ракет різних типів по Україні: скільки вдалося знищити
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські загарбники вночі 15 лютого завдали масованого удару по Україні. Під час своєї атаки окупанти застосували 26 засобів повітряного нападу.
Водночас по ворожих цілях, які окупанти запустили під час атаки, відпрацювала наша протиповітряна оборона. Зокрема, вдалося знищити 13 ракет різних типів.
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Що вдалося збити нашим захисникам
Повітряні сили розповіли, що вночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М" або північнокорейськими – KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс – Росія);
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область – Росія);
- 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – Росія);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (тимчасово окупована Запорізька область, Курська область – Росія);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область – Росія).
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів,
– зазначили у Повітряних силах.
Зокрема, нашим захисникам вдалося знищити:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Повітряні сили знищили 13 ворожих цілей / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Якою була чергова масована атака Росії на Україну
- Російська армія 15 лютого близько 4:20 запустила ракети зі своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95 по Україні. Через це повітряна тривога лунала по всіх областях нашої держави.
- Згодом вибухи пролунали у Києві та області. Тоді повідомляли про роботу ППО по ворожих цілях.
- Гучно також було у Запоріжжі та Дніпрі. До цього Повітряні сили попереджали про рух ворожих ракет на ці міста.
- Вибухи також кілька разів лунали й у Львові. За попередніми даними, окупанти могли запустити на місто щонайменше 4 ракети.
- Водночас у Київській міській військовій адміністрації розповіли, що всі ворожі ракети, які летіли на Київ, вдалося знищити. Для повітряного нападу ворог запустив ракети різних типів, які намагалися атакувати з кількох напрямків.