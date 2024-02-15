Були пуски 26 ракет різних типів по Україні: скільки вдалося знищити

Російські загарбники вночі 15 лютого завдали масованого удару по Україні. Під час своєї атаки окупанти застосували 26 засобів повітряного нападу.

Водночас по ворожих цілях, які окупанти запустили під час атаки, відпрацювала наша протиповітряна оборона. Зокрема, вдалося знищити 13 ракет різних типів.

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Що вдалося збити нашим захисникам

Повітряні сили розповіли, що вночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М" або північнокорейськими – KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс – Росія);

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область – Росія);

2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – Росія);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (тимчасово окупована Запорізька область, Курська область – Росія);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область – Росія).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів,

– зазначили у Повітряних силах.

Зокрема, нашим захисникам вдалося знищити:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

2 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59.



Повітряні сили знищили 13 ворожих цілей / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Якою була чергова масована атака Росії на Україну