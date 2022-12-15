Лідер рейтингу
Торік рейтинг найвпливовіших компаній очолював Google, однак цьогоріч він спустився аж на третю сходинку. Тож рейтинг у 2022 році виглядає так:
- Apple;
- Microsoft Corp;
- Google.
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Також до 10 впливових компаній увійшли ще:
- Amazon;
- Walmart;
- McDonald's;
- Coca-Cola;
- Tesla;
- Toyota;
- Mercedes-Benz та інші.
В релізі World Brand Lab розповіли, що компанії з США представляють 198 із 500 найкращих брендів, зберігаючи вплив як глобальна супердержава брендів. Франція, Японія, Китай та Великобританія складають другий за впливом світовий табір. Німеччина, Швейцарія та Італія – третій ряд лідерів брендів.
Рейтинг найвпливовіших компаній у 2022 році / Інфографіка World Brand Lab