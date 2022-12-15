Лідер рейтингу

Торік рейтинг найвпливовіших компаній очолював Google, однак цьогоріч він спустився аж на третю сходинку. Тож рейтинг у 2022 році виглядає так:

Apple;

Microsoft Corp;

Google.

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Також до 10 впливових компаній увійшли ще:

Amazon;

Walmart;

McDonald's;

Coca-Cola;

Tesla;

Toyota;

Mercedes-Benz та інші.

В релізі World Brand Lab розповіли, що компанії з США представляють 198 із 500 найкращих брендів, зберігаючи вплив як глобальна супердержава брендів. Франція, Японія, Китай та Великобританія складають другий за впливом світовий табір. Німеччина, Швейцарія та Італія – третій ряд лідерів брендів.

Рейтинг найвпливовіших компаній у 2022 році / Інфографіка World Brand Lab

Цікаво! World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року, відстежуючи понад 80 тисячі брендів із 60 країн. Всього в рейтингу представлені 33 країни.