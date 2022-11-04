Зокрема, перебої з електропостачанням призводять до втрати цілих серій продукції. Про те, як знеструмлення впливає на фармацевтичний бізнес, розповіли представники компаній "Фармак", "Дарниця" та "Артеріум".

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Як великі фармкомпанії працюють в умовах частих відключень електроенергії

У "Фармак" заявили, що хоча вони і є об'єктом критичної інфраструктури, та все одно щодня підпадають під графіки відключень електроенергії. У пресслужбі компанії підкреслили, що їхні підприємства у Києві та Шостці часто знеструмлені.

Це призводить до дуже серйозних наслідків, адже "Фармак" працює за міжнародними стандартами, тому для нас украй важливо мати гарантію забезпечення безперебійності виробничих процесів. Будь-які відключення призводять до невідповідності виробничого процесу лікарських засобів і втрати цілих серій продукції,

– наголосили у компанії.

Водночас, найбільшою проблемою у "Фармак" називають те, що відключення електрики відбуваються зненацька. Тому компанія звернулась до Міненерго, а на виробництвах встановила потужні генератори.

Зверніть увагу! Убезпечити IT-інфраструктуру, захистити дані компанії та клієнтів, працювати звідусіль та мати доступ до робочих завдань 24/7 дозволяють хмарні технології. Київстар Бізнес рекомендує: використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для організації бізнес-процесів, зберігання, бекапу та відновлення даних, роботи з IT-рішеннями, аналітики і розробки програмних продуктів. А також працюйте в командах і над спільними завданнями та приєднуйтесь до зустрічей в онлайн завдяки Office 365.

Операційний директор "Дарниці" Євген Черкас, своєю чергою, зазначив, що деякі процеси на виробництві його фармкомпанії були перенесені на нічні зміни та вихідні дні, хоча знеструмлення на заводі були, "як у всіх".

Він зауважив, що якщо ситуація з енергозабезпеченням погіршуватиметься й надалі, то "Дарниця" буде змушена знизити обсяги виробництва. "Дуже сподіваємося, що енергетична галузь України впорається з викликами, які є зараз", – додав Черкас.

Керівниця PR-служби "Артеріум" Оксана Стефанова зі свого боку додала, шо разом з вимкненням світла припиняється й подача води, що також впливає на виробничі процеси заводів компанії у Києві та Львові. Крім того, проблемою є часті повітряні тривоги, під час яких доводиться призупиняти виробництво.

У таких умовах процедури контролю якості продукції стають ускладненими і тривалішими. Отже, продуктивність заводів знижується, а накладні витрати – збільшуються. Від цього залежить собівартість продукції, і в таких умовах вона може зростати приблизно на 3 – 5%,

– зауважила Стефанова.