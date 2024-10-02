Google інвестує у створення цифрової інфраструктури Таїланду

Як повідомляється, ці кошти спрямують на будівництво нового центру обробки даних у промисловій зоні Чонбурі та розвиток хмарних потужностей у Бангкоку, що пов’язано зі зростаючим попитом на хмарні обчислення в Південно-Східній Азії.

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Анонс інвестицій став результатом зустрічі президента та головного інвестиційного директора Google Рут Порат із прем'єр-міністром Таїланду Петонгтаном Чинаватом. Таїланд привітав цей крок, підкреслюючи свою роль як регіонального цифрового центру.

Зверніть увагу! Проєкт планують реалізувати до 2029 року, створивши 14 000 робочих місць, а також збільшивши ВВП Таїланду на 4 мільярди доларів. Стратегічна мета – збільшити частку цифрової економіки до 30% ВВП до 2027 року.

Інвестиції Google відбуваються на тлі аналогічних ініціатив інших технологічних гігантів. Наприклад, Microsoft на початку цього року також оголосила про створення свого першого дата-центру в країні.