Німецький суспільний мовник ZDF опублікував дослідження діяльності Lufthansa на російському ринку. Журналісти дізнались, що компанія протягом багатьох років володіла 49% "Аеромар", коли решта 51% акцій належали російській державній авіакомпанії "Аерофлот".

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Звернення Дмитра Кулеби до Lufthansa

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі виданню Frontal наголосив, що Lufthansa веде бізнес, попри пролиту українську кров та репутаційні збитки Німеччини.

Lufthansa повинна чесно сказати: "Ми не проти кривавих грошей". Я закликаю керівництво компанії негайно вийти з "Аеромар" і припинити підтримувати воєнні злочини росії,

– підкреслив Кулеба.

Реакція Lufthansa

У відповідь на публікацію ZDF Lufthansa спершу заявила, що санкції ЄС вона не порушувала, адже є лише міноритарним акціонером "Аеромар". Проте вже через кілька годин та резонансу у ЗМІ німецький концерн оголосив, що таки продасть свою частку у російській компанії.

Додамо, що "Аеромар" є найбільшим у росії постачальником харчування на борти цивільних рейсів літаків. У 2014 році компанія відкрила своє представництво у тимчасово окупованому Криму, проте досі не входить до переліку підсанкційних юридичних осіб в Європейському Союзі.