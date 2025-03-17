Что происходит с деловой активностью

Такие данные обнародовал Институт экономических исследований и политических консультаций, информирует 24 Канал.

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В частности, по словам исполнительного директора ИЭИ Оксаны Кузякив, баланс между теми, кто отметил улучшение по сравнению с прошлым годом, и теми, кто зафиксировал ухудшение, сравнялся:

21,1% компаний заявили о росте деловой активности (против 27,8% в январе).

20,7% предприятий зафиксировали ее снижение (в январе – 18,5%).

58,1% респондентов не почувствовали изменений в своей работе.

Несмотря на такие тенденции, украинский бизнес демонстрирует оптимизм относительно будущего.

Ожидания предприятий: производство и экспорт на подъеме

Последние результаты опроса свидетельствуют о постепенном росте уверенности бизнеса:

79,5% компаний считают, что через два года их деятельность останется на текущем уровне.

15% предприятий планируют расширение, а лишь 5% готовятся к сокращению.

Доля компаний, которые не могут спрогнозировать будущее на два года вперед, уменьшилась с 37% до 29%.

Ожидания относительно производства и экспорта также улучшаются:

36,1% предприятий планируют увеличить выпуск продукции в ближайшие 3–4 месяца.

43,1% компаний прогнозируют рост экспорта – это рекордный показатель за год.

,Несмотря на положительные тенденции, средний срок новых заказов сократился с 6,3 до 5 _COPY2 7 месяцев.

Основные вызовы для бизнеса

Среди самых больших препятствий для украинских компаний выделяются:

Дефицит кадров из-за мобилизации и миграции – 64% (в январе было 65%).

Рост цен на сырье и материалы – 56% (самый высокий уровень с августа 2023 года).

Опасные условия труда – 52% (минимальный показатель за последние полгода).

Снижение спроса – сократилось до 29% (было 39%).

Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением – 18%.

При этом коррупция и давление правоохранителей не являются критическими проблемами для бизнеса.

Негативное отношение предприятий к действиям власти постепенно уменьшается четвертый месяц подряд. В феврале 21% компаний выразили недовольство, тогда как нейтральные оценки выросли до 66%, – говорится в исследовании.

Справочно. Данные получены в рамках New Monthly Enterprises Survey (NRES), проведенного ИЭД. В феврале 2025 года в исследовании приняли участие 466 предприятий из 21 региона Украины. Опрос длился с 18 по 28 февраля.