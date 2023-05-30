Всего в последние месяцы у мира было немало новостей о рынке труда и массовых увольнениях. В частности, в США даже технологические гиганты, считавшие до этого оазисом стабильности, объявили о масштабных сокращениях штатов.
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Тревожные сигналы на рынке труда в Китае
Этот тренд не обошел и Китай. В настоящее время рассматриваются данные об уровне безработицы среди молодежи в городах. Возрастной диапазон от 16 до 24 лет. Этот показатель достиг рекордного уровня в апреле 2023 года.
Речь идет о 20,4% безработица среди молодых людей. Интересно, что в этом году ожидали, что миллионы студентов завершат обучение и выйдут на рынок труда.
Теперь они оказались в "идеальном шторме":
- В этих условиях выпускники вынуждены или соглашаться на низкооплачиваемую работу;
- Еще одна опция – идти на должность, не соответствующую их уровню классификации.
Пузырь колледжей наконец лопнул,
– заявил профессор социологии из Колумбийского университета.