Так, іноземні страховики скасували страхування державного "Совкомфлоту", – найбільшої судноплавної групи Росії, яка потрапила під санкції після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Exxon, своєю чергою, відмовилась приймати танкери, альтернативно застраховані російськими компаніями.

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Видобуток нафти на російському "Сахалін-1" практично зупинено

За словами анонімних джерел видання Reuters, ознайомлених з питанням, ExxonMobil відмовилась приймати танкери "Совкомфлоту". Таким чином, деякі вантажі, призначені на експорт індійським нафтопереробним підприємствам, також постраждали. Річ у тім, що Exxon не визнала альтернативного страхування, яке найбільша судноплавна група країни-агресорки організувала у російських страховиків.

Ситуація загострилась на тлі того, що Європейський Союз планує повністю заборонити компаніям страхувати російські нафтові танкери. Як пише Reuters, прецедент демонструє, як серйозно страхування суден і гарантії перестрахування можуть загалом вплинути на операції Росії в енергетичній галузі.

До слова, "Роснефть", яка є партнером проєкту "Сахалін-1", звинуватила Exxon у суттєвому зниженні видобутку енергоресурсу. Російський нафтовий монополіст заявив, що з середини травня на проєкті нафта практично не видобувалась.

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Додамо, що російський підрозділ американської компанії Exxon Neftegas Ltd у відповідь на звинувачення послався на труднощі фрахтування танкерів через санкції західних країн. Зазначається, що видобуток нафти на "Сахалін-1" упав до всього лиш 10 тисяч барелів на добу, коли до повномасштабного вторгнення Росії в Україну показник становив 220 тисяч барелів.

Нагадаємо, що у серпні американська Exxon заявила, що подасть до суду проти російської влади, якщо та не дозволить компанії позбутися своєї частки у 30% у проєкті "Сахалін-1".