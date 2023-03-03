Zoom звільнив Грега Томба

У заяві, поданій до регуляторних органів, Zoom повідомила, що Томб отримає вихідну допомогу відповідно до домовленостей, які виплачуються при "звільненні без причини".

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Представник компанії Zoom із Сан-Хосе, штат Каліфорнія, сказав, що наразі компанія не шукає заміну та відмовився від подальших коментарів.

Томб обійняв цю посаду в червні 2022 року, займався дослідженням доходів та контролював продажі компанії.

Чому Томба могли звільнити

Аналітик Citigroup Inc. Тайлер Радке написав у примітці для клієнтів, що "важко сприймати це в позитивному світлі", оскільки раптове звільнення без причини "дає інвесторам багато приводу для спекуляцій щодо причин звільнення".

Аналітик MoffettNathanson Стерлінг Аутіс зауважив, що звільнення відбулось лише через кілька днів після останніх квартальних результатів Zoom. Попри те, що вони перевершили очікування стосовно прибутків, але показали, що компанія продовжує боротися з уповільненням зростання продажів.