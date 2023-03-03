Zoom уволил Грега Томба

В заявлении, поданном в регуляторные органы, Zoom сообщила, что Томб получит выходное пособие в соответствии с договоренностями, которые выплачиваются при "увольнении без причины".

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Представитель компании Zoom из Сан-Хосе, штат Калифорния, сказал, что компания не ищет замену и отказался от дальнейших комментариев.

Том занял эту должность в июне 2022 года, занимался исследованием доходов и контролировал продажи компании.

Почему Томба могли уволить

Аналитик Citigroup Inc. Тайлер Радке написал в примечании для клиентов, что "трудно воспринимать это в положительном свете", поскольку внезапное увольнение без причины "дает инвесторам много повода для спекуляций по поводу причин увольнения".

Аналитик MoffettNathanson Стерлинг Аутис отметил, что увольнение произошло лишь спустя несколько дней после последних квартальных результатов Zoom. Несмотря на то, что они превзошли ожидания прибылей, но показали, что компания продолжает бороться с замедлением роста продаж.