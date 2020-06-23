У Житомирській області провели судово-медичну експертизу стрілка, який у травні на ставку вбив сімох людей. Водночас поліцейські таки впевнені, що причиною вбивства став конфлікт між Анатолієм Захаренком і його жертвами.

Деталі розслідування цього резонансного злочину під час свого брифінгу 23 червня розповів начальник поліції Житомирської області Юрій Олійник.

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Він заявив, що судово-медична експертиза доводить, що на момент скоєння масового вбивства Анатолій Захаренко був тверезим. Тож він чудово усвідомлював власні дії.

Він також зауважив, що є декілька версій щодо причин конфлікту. Одна з версій передбачає, що двоє з жертв вперше познайомилися зі своїм майбутнім вбивцею.

Вони буцімто майже одразу після знайомства почали докоряти Захаренку тим, що він тривалий час жив у Росії і не воював на Донбасі. Останній через ці докори й взяв зброю в руки.

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