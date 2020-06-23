Был трезв и осознавал свои действия: результаты судмедэкспертизы стрелка из Житомирщины
В Житомирской области провели судебно-медицинскую экспертизу стрелка, который в мае на пруде убил семерых человек. В то же время полицейские таки уверены, что причиной убийства стал конфликт между Анатолием Захаренко и его жертвами.
Деталі розслідування цього резонансного злочину під час свого брифінгу 23 червня розповів начальник поліції Житомирської області Юрій Олійник.
Варто знати Бійня на Житомирщині: ким насправді були жертви масового вбивства
Він заявив, що судово-медична експертиза доводить, що на момент скоєння масового вбивства Анатолій Захаренко був тверезим. Тож він чудово усвідомлював власні дії.
Він також зауважив, що є декілька версій щодо причин конфлікту. Одна з версій передбачає, що двоє з жертв вперше познайомилися зі своїм майбутнім вбивцею.
Вони буцімто майже одразу після знайомства почали докоряти Захаренку тим, що він тривалий час жив у Росії і не воював на Донбасі. Останній через ці докори й взяв зброю в руки.
Вбивство на Житомирщині: головне
- Трагедія сталася у ніч проти 22 травня. Тоді 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію друзів. Лише одній людині вдалося втекти.
- Серед жертв були бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету.
- Ймовірною причиною конфлікту є війна на Донбасі, яка "була підігріта" випитим алкоголем. Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
- Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 людей.