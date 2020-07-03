Через публічний секс у службовому авто ООН відсторонила своїх працівників: відео 18+
В Організації Об'єднаних Націй стався скандал через працівників у Тель-Авіві. На відео потрапив момент, як співробітник Організації займається сексом у службовому авто й роз'їжджає вулицями міста. Як наслідок працівника і його напарника, який просто був свідком інциденту, відсторонили від роботи.
Про відсторонення двох працівників повідомив речник Генсека ООН Стефан Дюжарик у коментарі виданню BBC.
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Скандальне відео потрапило в мережу ще в другій половині червня. На ньому помітно, як один зі співробітників ООН займається сексом з дівчиною в червоній сукні на задньому сидінні авто.
Тим часом його колега сидів спереду й продовжував кермувати службовим автомобілем, що рухався вулицями міста. Втім перепало і йому – відсторонили обох.
Обох працівників Організації Об'єднаних Націй, що потрапили на відео, підозрюють у скоєнні сексуального злочину. Поки триває розслідування, їх відправили в неоплачувану відпустку.
Публічний секс у службовому авто ООН: дивіться відео 18+