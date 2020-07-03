В Організації Об'єднаних Націй стався скандал через працівників у Тель-Авіві. На відео потрапив момент, як співробітник Організації займається сексом у службовому авто й роз'їжджає вулицями міста. Як наслідок працівника і його напарника, який просто був свідком інциденту, відсторонили від роботи.

Про відсторонення двох працівників повідомив речник Генсека ООН Стефан Дюжарик у коментарі виданню BBC.

Важливо Секс-скандал у ЗСУ: як зливають справу полковника, який знущався із підлеглих

Скандальне відео потрапило в мережу ще в другій половині червня. На ньому помітно, як один зі співробітників ООН займається сексом з дівчиною в червоній сукні на задньому сидінні авто.

Тим часом його колега сидів спереду й продовжував кермувати службовим автомобілем, що рухався вулицями міста. Втім перепало і йому – відсторонили обох.

Обох працівників Організації Об'єднаних Націй, що потрапили на відео, підозрюють у скоєнні сексуального злочину. Поки триває розслідування, їх відправили в неоплачувану відпустку.

Публічний секс у службовому авто ООН: дивіться відео 18+