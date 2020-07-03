За публичный секс в служебном авто ООН отстранила своих сотрудников: видео 18+
В Организации Объединенных Наций произошел скандал из-за работников в Тель-Авиве. На видео попал момент, как сотрудник организации занимается сексом в служебном авто и разъезжает по улицам города. Как следствие работника и его напарника, который просто был свидетелем инцидента, отстранили от работы.
Об отстранении двух работников сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжарик в комментарии изданию BBC.
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Скандальное видео попало в сеть еще в второй половине июня. На нем заметно, как один из сотрудников ООН занимается сексом с девушкой в красном платье на заднем сидении авто.
Тем временем его коллега сидел спереди и продолжал управлять служебным автомобилем, двигался по улицам города. Впрочем, перепало и ему – отстранили обоих.
Обоих работников Организации Объединенных Наций, попавших на видео, подозревают в совершении сексуального преступления. Пока продолжается расследование, их отправили в неоплачиваемый отпуск.
Публичный секс в служебном авто ООН: смотрите видео 18+