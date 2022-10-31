Близько 10 години ранку через російську атаку у Запорізькій обласні лікарні зникло світло. Заклад довелося перевести на аварійні системи живлення.

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Як маленькі українці перебували у лікарні під час російських обстрілів

Завідувач відділення інтенсивної терапії для новонароджених Іван Анікін розповів, що в лікарні передбачили план дій на випадок аварійних відключень.

У нас є дублюючі системи, які дозволять, звісно, не цілодобово, але тривалий час підтримувати роботу апаратів життєзабезпечення новонароджених та дітей старшого віку, включно апарати штучної вентиляції легенів,

– підкреслив медик.

Аварійну систему задіюють і в укритті лікарні, де постійно перебуває частина новонароджених пацієнтів. Іван Анікін зазначив, що там також є система аварійного живлення. Окрім цього, є водопостачання та блок інтенсивної терапії, де наразі перебувають маленькі українці.

Медик додав, що місцеві лікарні домовилися між собою про співпрацю. Зокрема, якщо в одній будуть проблеми зі світлом, дітей можуть прийняти в іншій. "Ми вже підготували додаткові ліжка", – зазначив Анікін.

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Що відомо про черговий акт російського тероризму на Запоріжжі

Бійці Путіна атакували Запоріжжя ракетами близько 8 години ранку 31 жовтня.Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Через обстріли було знеструмлено майже все місто – це понад 200 000 абонентів .

. Станом на 16 годину енергозабезпечення вдалося відновити у переважній більшості районів Запоріжжя.

Зауважимо, що загалом у понеділок, 31 жовтня загарбники випустили по Україні понад 50 ракет. На щастя, більшість з них, зокрема 44, наші воїни знищили.

Однак, частина ворожих снарядів пошкодили 18 об'єктів у десяти регіонах України. Здебільшого це енергетична інфраструктура.

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