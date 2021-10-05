Через сприяння тероризму: суд розглядає позов проти банків Росії у справі MH17

Ініціювали позов близькі 18-річного Куїна Шансмана. Вони звинувачують російські банки у сприянні тероризму через переказ грошей бойовикам на Донбасі.
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Суд розглядає позов проти російських банків
Документи, які є доказами щонайменше 2 переказів грошей, адвокати вже представили суду. Гроші відправляли через кореспондентські рахунки "Сбербанка" й банку ВТБ до Bank of America й Bank of New York Mellon.
За інформацією позивачів, "Сбербанк" неодноразово використовував американські структури для переказу грошей бойовикам на окупований Донбас.
Захисники пред'явили також копії інструкцій, які були розміщені в інтернеті. У них були рекомендації використати рахунки двох американських відділень російських банків для переказу пожертвувань.
Окружний суд вирішив, що американські установи мають юрисдикцію у цій справі.
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Коротко про трагедію МН17 / Інфографіка 24 каналу