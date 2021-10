Через сприяння тероризму: суд розглядає позов проти банків Росії у справі MH17

Ініціювали позов близькі 18-річного Куїна Шансмана. Вони звинувачують російські банки у сприянні тероризму через переказ грошей бойовикам на Донбасі.

Суд розглядає позов проти російських банків

Документи, які є доказами щонайменше 2 переказів грошей, адвокати вже представили суду. Гроші відправляли через кореспондентські рахунки "Сбербанка" й банку ВТБ до Bank of America й Bank of New York Mellon.

За інформацією позивачів, "Сбербанк" неодноразово використовував американські структури для переказу грошей бойовикам на окупований Донбас.

Захисники пред'явили також копії інструкцій, які були розміщені в інтернеті. У них були рекомендації використати рахунки двох американських відділень російських банків для переказу пожертвувань.

Окружний суд вирішив, що американські установи мають юрисдикцію у цій справі.

Збиття малазійського літака МН17: коротко

У липні 2014 року у небі над Донбасом збили літак Boeing-777. На борту було 298 пасажирів, вижити не вдалося нікому.

Ракету в авіалайнер запустили проросійські бойовики з окупованої території..

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі 4 фігурантам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

У червні 2021 року Міжнародний суд завершив етап демонстрації доказів.