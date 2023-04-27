На відео з камери спостереження видно, що спершу чоловік та працівники ТЦК про щось спілкувалися. Тема їхньої розмови з відеозапису невідома, адже відео записувалося без звуку.

До теми В Івано-Франківську скандал через жорстоке вручення повістки: як реагує ТЦК

Військові накинулися на чоловіка з кулаками

Через пару секунд на опублікованому відеозаписі нетривала розмова переростає у побиття цивільного. Після ударів кулаком по обличчю, двоє військовослужбовців повалили громадянина на землю.

Після цього третій військком завдав "контрольного удару" ногою, ймовірно, по обличчю. При цьому постраждалий від удару ногою захиститися не міг, адже йому заламали руки.

Згодом чоловіка підняли з асфальту та повели у невідомому напрямку. На цьому відеозапис обірвався.

Працівники ТЦК побили цивільного: відео

Зауважимо, що після публікації відеозапису неправомірних дій працівників ТЦК у соцмережах припустили, що таким чином чоловікові намагалися вручити повістку. Адже не раз деякі військкоми намагалися силоміць вручити українцям повістки, що іноді переростало у бійки.

Жорстокі моменти відео справедливо викликали обурення серед українців. Деякі опубліковані кадри користувачі мережі охарактеризували як "гоп-стоп ТЦКшників". Також своє обурення українці висловили й на офіційній фейсбук-сторінці Черкаського обласного ТЦК.

На інцидент відреагували у Черкаському обласному ТЦК та поліції

Ввечері 27 квітня на інцидент відреагували у Черкаському обласному ТЦК. На своїй фейсбук-сторінці працівники ТЦК заявили, що чоловік на відео насправді поводився провокаційно, коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов’язків. Ба більше, він нібито сам почав бійку.

Громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців. Громадянина було затримано, на місце події військовослужбовці ТЦК та СП викликали представників Національної поліції. Прибувши за викликом, вони відібрали пояснення в учасників події,

– йдеться у повідомленні.

Щодо жорстокого побиття в ТЦК заявили, що відео вирване з контексту. Насправді ж "обставини значно ширші, аніж показано в зазначеному фрагменті".

Однак з огляду на подію призначили службову перевірку. Також з особовим складом, який залучається до оповіщення військовозобов’язаних, провели додаткові роз'яснювальні заходи щодо порядку роботи й дотримання норм законодавства.

Прокоментували побиття чоловіка журналістам й у поліції області. У пресслужбі підтвердили, що відео не фейкове. Тож правоохоронці провели перевірку та зареєстрували подію.

Є заяви як від однієї сторони, так і від іншої. Вони розглянуті та зареєстровані. Наразі зібрані всі матеріали та направлені до Державного бюро розслідувань,

– повідомили у пресслужбі поліції.

Однак на питання, через що саме виник конфлікт, наразі прямої відповіді не дали. Правоохоронці не виключають, що це могло статися внаслідок видачі повістки.