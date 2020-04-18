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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Чи скорочуватимуть медиків на час карантину: відповідь очільника МОЗ

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      Степанов про скорочення медиків на час карантину / censor.net.ua

      Максим Степанов наголосив, що докладе максимум зусиль, аби українські медики не потрапили під скорочення. Він додав, що стратегію подальших дій МОЗ представить після завершення аудитів усіх закладів охорони здоров'я в Україні.

      Міністр охорони здоров'я підтвердив, що українські лікарі повідомляють про скорочення медичного персоналу. Про це Степанов сказав під час брифінгу.

      Важливо В Україні вже 5106 випадків коронавірусу COVID-19

      21 квітня Степанов проводитиме селекторну нараду з директорами департаментів охорони здоров'я. 

      Можу чітко наголосити: я зроблю все, щоб у нашій країні не звільняли медичних працівників і не закривали лікарні. Яким чином ми це робитимемо і в який спосіб – визначимо після завершення аудиту всіх закладів охорони здоров'я в Україні,
      – заявив очільник МОЗ.

      Коронавірус в Україні: головне

      • В Україні підтвердили 5 106 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 133 пацієнти померли, ще 275 хворих – одужали.
      • Загалом в Україні вже понад 800 працівників медичної сфери захворіли на коронавірус.
      • З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).
      • З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
      • В Україні також запровадили карантин. Його продовжили до 24 квітня.
      • МОЗ закликає українців дивитися трансляції богослужінь на Великдень онлайн.


      равда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Здоров'я Лікарня Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Коронавірус в Україні Робота Медицина Лікування Здоров'я Новини України
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