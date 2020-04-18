Чи скорочуватимуть медиків на час карантину: відповідь очільника МОЗ

Максим Степанов наголосив, що докладе максимум зусиль, аби українські медики не потрапили під скорочення. Він додав, що стратегію подальших дій МОЗ представить після завершення аудитів усіх закладів охорони здоров'я в Україні.

Міністр охорони здоров'я підтвердив, що українські лікарі повідомляють про скорочення медичного персоналу. Про це Степанов сказав під час брифінгу.

Важливо В Україні вже 5106 випадків коронавірусу COVID-19

21 квітня Степанов проводитиме селекторну нараду з директорами департаментів охорони здоров'я.

Можу чітко наголосити: я зроблю все, щоб у нашій країні не звільняли медичних працівників і не закривали лікарні. Яким чином ми це робитимемо і в який спосіб – визначимо після завершення аудиту всіх закладів охорони здоров'я в Україні,

– заявив очільник МОЗ.

Коронавірус в Україні: головне

В Україні підтвердили 5 106 випадків зараження COVID-19 , серед інфікованих – 133 пацієнти померли, ще 275 хворих – одужали.

, серед інфікованих – 133 пацієнти померли, ще 275 хворих – одужали. Загалом в Україні вже понад 800 працівників медичної сфери захворіли на коронавірус.

З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).

З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.

В Україні також запровадили карантин. Його продовжили до 24 квітня.

МОЗ закликає українців дивитися трансляції богослужінь на Великдень онлайн.



равда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу