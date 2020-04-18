Будут ли сокращать медиков на время карантина: ответ главы Минздрава

Максим Степанов отметил, что приложит максимум усилий, чтобы украинские медики не попали под сокращение. Он добавил, что стратегию дальнейших действий Минздрава представит после завершения аудита всех учреждений здравоохранения в Украине.

Министр здравоохранения подтвердил, что украинские врачи сообщают о сокращении медицинского персонала. Об этом Степанов сказал во время брифинга.

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21 апреля Степанов будет проводить селекторное совещание с директорами департаментов здравоохранения.

Могу четко отметить: я сделаю все, чтобы в нашей стране не увольняли медицинских работников и не закрывали больницы. Каким образом мы это будем делать и каким способом – определим после завершения аудита всех учреждений здравоохранения в Украине,

– заявил глава Минздрава.

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