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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Будут ли сокращать медиков на время карантина: ответ главы Минздрава

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      Степанов о сокращении медиков на время карантина / censor.net.ua

      Максим Степанов отметил, что приложит максимум усилий, чтобы украинские медики не попали под сокращение. Он добавил, что стратегию дальнейших действий Минздрава представит после завершения аудита всех учреждений здравоохранения в Украине.

      Министр здравоохранения подтвердил, что украинские врачи сообщают о сокращении медицинского персонала. Об этом Степанов сказал во время брифинга.

      Важно В Украине уже 5106 случаев коронавируса COVID-19

      21 апреля Степанов будет проводить селекторное совещание с директорами департаментов здравоохранения.

      Могу четко отметить: я сделаю все, чтобы в нашей стране не увольняли медицинских работников и не закрывали больницы. Каким образом мы это будем делать и каким способом – определим после завершения аудита всех учреждений здравоохранения в Украине,
      – заявил глава Минздрава.

      Коронавирус в Украине: главное

      • В Украине подтвердили 5 106 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 133 пациента умерли, еще 275 больных – выздоровели.
      • Всего в Украине уже более 800 работников медицинской сферы заболели коронавирусом.
      • С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украину запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство).
      • С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.
      • В Украине также ввели карантин. Его продлили до 24 апреля.
      • Минздрав призывает украинцев смотреть трансляции богослужений на Пасху онлайн.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Здоровье Больница Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Коронавирус в Украине Работа Медицина Лечение Здоровье Новости Украины
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