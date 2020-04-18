Будут ли сокращать медиков на время карантина: ответ главы Минздрава
Максим Степанов отметил, что приложит максимум усилий, чтобы украинские медики не попали под сокращение. Он добавил, что стратегию дальнейших действий Минздрава представит после завершения аудита всех учреждений здравоохранения в Украине.
Министр здравоохранения подтвердил, что украинские врачи сообщают о сокращении медицинского персонала. Об этом Степанов сказал во время брифинга.
Важно В Украине уже 5106 случаев коронавируса COVID-19
21 апреля Степанов будет проводить селекторное совещание с директорами департаментов здравоохранения.
Могу четко отметить: я сделаю все, чтобы в нашей стране не увольняли медицинских работников и не закрывали больницы. Каким образом мы это будем делать и каким способом – определим после завершения аудита всех учреждений здравоохранения в Украине,
– заявил глава Минздрава.
Коронавирус в Украине: главное
- В Украине подтвердили 5 106 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 133 пациента умерли, еще 275 больных – выздоровели.
- Всего в Украине уже более 800 работников медицинской сферы заболели коронавирусом.
- С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украину запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство).
- С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.
- В Украине также ввели карантин. Его продлили до 24 апреля.
- Минздрав призывает украинцев смотреть трансляции богослужений на Пасху онлайн.
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