У Росії відбулося голосування на місцевих виборах. Вони вперше тривали протягом 3 днів, щоб зменшити ризик зараження COVID-19. Однак навіть ці вибори відзначилися масовими порушеннями.

Не обійшлося без так званих вкидів бюлетенів та дописування голосів потрібним кандидатам. Незалежних спостерігачів силою виставляли з виборчих дільниць та забороняли відеофіксацію підрахунку голосів. Детальніше про те, що відбувається у Росії – у сюжеті 24 каналу.

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У Казані одна з членів виборчої комісії намагалася винести виборчі реєстри у власному декольте. Водночас вона пояснила свої нестандартні дії тим, що їй начебто хтось погрожував.

Хто переміг на місцевих виборах у Росії

Відтак передбачувано на більшості виборчих округів перемогли представники "Єдиної Росії". Виключенням став Томськ, де у серпні отруїли Олексія Навального. Там його штаб закликав до так званого "Розумного голосування".

Довідка. "Розумне голосування" – стратегія, яку висунула команда Олексія Навального з метою позбавити "Єдину Росію" голосів на регіональних і федеральних виборах.

Завдяки розумному голосуванню у Томську на 16 з 27 округів перемогли опозиційні кандидати. А у Новосибірську до місцевих зборів пройшов представник команди Навального. Поштовхом до дій для виборців також стали і фільми-розслідування фонду Навального про корупцію у Сибірі. В них опозиційний політик та його команда показали масштаби зловживань чиновниками-єдиноросами.

Кремль врахував помилки 2018 року

Проте перемога опозиційних кандидатів на окремих округах не змінила кардинально політичну картину в Росії. У всіх 18 регіонах, де проходило голосування, губернаторами обрали ставлеників Москви. А до місцевих зборів переважно потрапили представники "Єдиної Росії". Кремль врахував власний провал на регіональних виборах у 2018 році, коли опозиційні кандидати перемогли у багатьох регіонах. Зараз він заблокував для реальних опозиціонерів будь-яку можливість потрапити у місцеві органи влади.

Усіх альтернативних кандидатів зняли ще на етапі реєстрації. Ті кандидати, які нібито перемогли на виборах від опозиційних партій є кремлівськими,

– розповів політичний експерт DW Іван Преображенський.

Наразі реальна опозиція в Росії роз'єднана та не здатна скоординовано діяти проти Кремля. Олексій Навальний давно намагається сформувати опозиційний політичний блок, аби здолати так звану гегемонію "Єдиної Росії". Він заявив про намір об'єднуватися навіть з комуністами, що могло спонукати кремлівських чиновників прибрати його з політичного поля за допомогою отруєння.



До місцевих зборів переважно потрапили представники "Єдиної Росії" / Скриншот з відео

Зміна політичних настроїв

Зокрема, політичні експерти помітили зміни у настроях регіональних еліт. Це пов'язано з економічним спадом в Росії на тлі західних санкцій та пандемії COVID-19. Відтак на виборах до Держдуми у 2021 році вони можуть підтримати альтернативних кандидатів від опозиції. Але головним рушієм змін повинен стати народ.

Політичний експерт Deutsche Welle зазначив, що для серйозних політичних змін у Росії достатньо 1,5 мільйона політично активних громадян, які готові виходити на акції протесту. Події у Хабаровську, де громадяни вже понад 2 місяці відстоюють свого губернатора, доводять: росіяни починають відчувати, що саме вони – реальна влада в країні.

Що відомо про вибори у РФ? Місцеві вибори у РФ проходили у 2020 році протягом 3 днів. Як додаткові дні були встановлені 11 і 12 вересня, а 13 вересня – як основний день голосування.

У Росії відбулись місцеві вибори: дивіться відео