У Мукачеві на Закарпатті 27-річний чоловік поскаржився на дії поліцейських у прямому ефірі на сторінці у соцмережі. Після цього чоловік наклав на себе руки – повісився.

Про смерть чоловіка до поліції повідомили сусіди мукачівця 1 червня близько 19:00, повідомили правоохоронці Закарпаття. Слідчі встановили, що чоловік скоїв самогубство шляхом повішення. Процес він зафіксував на відео у соціальній мережі.

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На місці інциденту працювала поліція, щоб з’ясувати мотиви та причини вчинку чоловіка. Питання щодо правової кваліфікації події ще вирішують.

Чоловіка могли довести до самогубства

Згодом мукачівська місцева прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного доведення чоловіка до самогубства.

У прокуратурі повідомили, що чоловік на відео скаржиться на дії поліцейських та в подальшому скоює самогубство. Мотиви та обставини самогубця встановлюватимуть у межах кримінального провадження, повідомили у прокураторі.

Справу розслідуватимуть слідчі ДБР Львова. Попередня правова кваліфікація – доведення до самогубства.



Скриншот з фейсбук-сторінки самогубця