В Мукачево на Закарпатье 27-летний мужчина пожаловался на действия полицейских в прямом эфире на странице в соцсети. После этого мужчина покончил с собой – повесился.

О смерти мужчины в полицию сообщили соседи мукачевца 1 июня около 19:00, сообщили правоохранители Закарпатья. Следователи установили, что мужчина совершил самоубийство путем повешения. Процесс он зафиксировал на видео в социальной сети.

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На месте инцидента работала полиция, чтобы выяснить мотивы и причины поступка мужчины. Вопрос о правовой квалификации события еще решают.

Мужчину могли довести до самоубийства

Впоследствии мукачевская местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного доведения мужчины до самоубийства.

В прокуратуре сообщили, что мужчина на видео жалуется на действия полицейских и в дальнейшем совершает самоубийство. Мотивы и обстоятельства самоубийцы будут устанавливать в рамках уголовного производства, сообщили в прокуратуре.

Дело будут расследовать следователи ГБР Львова. Предварительная правовая квалификация – доведение до самоубийства.



Скриншот с фейсбук-страницы самоубийцы